Den norske sentrum-høyre-regjeringen, som ble beseiret i valgmøtet i september etter åtte år ved makten, la formelt opp sin avgang tirsdag 12. oktober, og banet vei for dannelsen av en ny sentrum-venstre-koalisjon.

Les merNorge ble testet av en venstresving

På slutten av to perioder på rad preget av krisen (Fat of Fall, Immigrants, Govt-19), trakk den konservative statsminister Erna Solberg seg fra Det kongelige slott kl. 13.00 (11:00 GMT) til Herald V of regjeringen hennes.

⁇Siden han er statsminister for de to partiene som er klare til å danne regjering, anbefaler jeg kongen å gå tilbake til Labour -leder Jonas Kahar Storey.Solberg sa i en seriøs tale til parlamentet i formiddag, der komiteen presenterte sin siste budsjettplan.

Vinnerne av forsamlingsvalget 13. september, Store’s Labour og Central Party, som hovedsakelig forsvarer områdets interesser, ble enige om å danne en ny regjering som ville tvinge minoritetsparlamentet til å forhandle hvert problem med andre.