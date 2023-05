Norge: Russiske «spion» hvithval bekymrer myndighetene

En hvithval med kallenavnet Hvaldimir, mistenkt for å være en russisk spion, skyllet opp utenfor kysten av Norge i «St. Petersburg» med et kamera. Det er ikke første gang den dukker opp på norskekysten.

En vennlig beluga mistenkt for å spionere. Norske myndigheter har oppfordret innbyggerne til ikke å nærme seg belugaen Hvaldimir. Dette vennlige pattedyret er ikke ukjent for nordmenn, og det har allerede kommet nær norske kyster i 2019.

Eksperter henvendte seg til ham og mistenker ham nå for å være en spion sendt av Russland på grunn av merkingene på salen hans. Det står «St. Petersburg»; den er utstyrt med fester for et undervannskamera, noe som får eksperter til å tro at Belugaen ble trent av den russiske marinen.

En undercover-agent har nylig dukket opp igjen i det tettbefolkede området i Indre Oslofjord, hvor han følger båter og vekker oppmerksomheten til de om bord, advarte Fiskeridirektoratet onsdag. Byrådirektør Frank Backe-Jensen oppfordret beboerne til å unngå kontakt med Hvaldimir av hensyn til dyrets sikkerhet, selv om han er rolig og sosial. – Vi oppfordrer spesielt folk i båt til å holde god avstand for å hindre at hvalen blir skadet eller i verste fall drept av båttrafikk, sa Bucke-Jensen.

En referanse til den russiske presidenten

Hvithvalen fikk kallenavnet Hvaldimir etter Russlands president Vladimir Putin. Til tross for tilknytningen til landet vil hun ikke bli tatt av myndighetene. – Vi har hele tiden hevdet at den aktuelle hvalen er et frittlevende dyr, og vi ser ingen grunn til å fange den og sette den bak gjerder, sa Bucke-Jensen.

Bevegelsene hans vil imidlertid bli overvåket av maritime myndigheter. Marinbiologer, inkludert Jørgen Rewijk, sier at hvalen var tydelig trent og hadde sin opprinnelse i Russland.

Den russiske marinen er kjent for å trene hvithval til militære operasjoner, sa Fiskeridirektoratets marinbiolog Jørgen Reevik i april 2019. Hvalfangere trent av den russiske marinen har vanligvis i oppgave å beskytte marinebaser. Og for å finne tapt utstyr, men de kan brukes til andre formål, la han til.