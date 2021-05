Norge sender 216 000 AstraZeneca ku-vaksine til Island og Sverige

På deres anmodning sa det norske helsedepartementet torsdag at landet ville sende 216 000 statlige vaksiner til Sverige og Island. Norge har innstilt bruken av astrogenvaksinen inntil videre.

“Jeg er glad vi fortsatt kan bruke vaksinene vi har, selv om den astrogene vaksinen avvikles i Norge,” sa helseminister Bent Hoi i en uttalelse.

Størrelser lagres for tiden i norske kjøleskap og bør brukes i juni og juli før utløpsdatoen.

På et tidspunkt får Sverige 200 000 skudd og Island 16 000 skudd.

“Hvis vi gjenopptar bruken av astrogenvaksinen, vil vi trekke tilbake dosene så snart vi ber om det,” sa Hoi.

I likhet med nabolandet Danmark, avviklet Norge bruken av Astrogenega Jap 11. mars for å undersøke sjeldne, men alvorlige bivirkninger, inkludert blodpropp.

Fem tilfeller av alvorlig trombose er rapportert i Norge, inkludert tre omkomne. Disse personene hadde fått AstraZeneca-jobber. Dødsfall ble registrert blant relativt unge mennesker, ellers i god stand. En annen døde av hjerneblødning.

15. april ignorerte den norske regjeringen en anbefaling fra Folkehelsetilsynet om å forlate AstraZeneca for godt, og sa at det var behov for mer tid til å bestemme seg.

Oslo har derfor opprettet et team av norske og internasjonale eksperter for å studere alle risikoen forbundet med vaksinene Astrogenega og Johnson & Johnson, som også mistenkes å forårsake blodpropp. Begge er basert på adenovirusvektorteknologi.

(Med byråer innspill)