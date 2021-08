Norge sender Kina til renholdere for å ha hacket parlamentet; Innkaller ambassadøren, advarer G

Norges statsminister Ine Eriksen Soride sa 21. juli at hans regjering hadde innkalt den kinesiske ambassadøren til Norge i forbindelse med Kinas IT -angrep på det norske parlamentet. Tidligere denne måneden hevdet Norge formelt at kinesiske hackere hadde hacket e -postkontoer knyttet til landets parlament i et forsøk på å utnytte sårbarheter på Microsofts Exchange -server.

10. mars rapporterte det norske utenriksdepartementet at Sporting (det norske parlamentet) hadde kompromittert e -postsystemene og kompromittert, og hevdet at angriperne hadde brukt sikkerhetsproblemer i Microsoft Exchange -programvare.

Han siterte Norges statsminister Soreide og sa: “Alle cyberaktiviteter setter forskjellige spor, og deretter evaluerer og samler våre sikkerhetstjenester blant annet informasjon. Basert på denne informasjonen anslår regjeringen at angrepet har sin opprinnelse i Kina.”

Soreide støttet avsløringen og sa at det var en alvorlig hendelse som påvirket Norges viktigste demokratiske institusjon (start).

“Vi forventer at Kina tar dette problemet på alvor og ser til at slike hendelser ikke skjer igjen,” sa Soride og oppfordret regimet som ble ledet av Xi Jinping til å se på trusselen.

Den norske utenriksministeren bekreftet også at Stortinget var et offer for cyberutnyttelse og kontaktet den kinesiske ambassaden for å ‘ta opp saken direkte’.

Han sa: “Å la slike ondsinnede cyberaktiviteter finne sted er i strid med reglene for ansvarlig statsadferd som er anerkjent av alle FNs medlemsland. I dag ringte vi til den kinesiske ambassaden og tok opp saken direkte.

USA, EU og Australia i Microsoft Exchange Hack

I mars 2021 angrep kinesiske hackere også Australias vestlige parlamentariske e -postnettverk, en del av et større globalt cyberangrep som involverte Microsoft -programvare. Nettstreiken ble oppdaget midt i den statlige valgkampen 4. mars og førte til intervensjon fra Australias Cyber ​​Security Monitoring Center i Canberra. Microsoft sa i mellomtiden at feilen ble utnyttet av en hackergruppe fra kinesisk regjering som er rettet mot forskjellige offentlige etater.

Den norske regjeringen ga Kina-baserte hackere skylden bare dager etter at USA og dets vestlige allierte formelt anklaget Microsoft for å ha massivt hacket Exchange-e-postserverprogramvare. Myndighetene sa også at kriminelle hackere tilknyttet den kinesiske regjeringen hadde utført ransomware og annen ulovlig cyberaktivitet. Disse kunngjøringene er imidlertid ikke ledsaget av sanksjoner mot den kinesiske regjeringen. Tiltaket understreker den fortsatte trusselen fra kinesiske hackere, til tross for den fortsatte advarselen fra USAs president Joe Bidens administrasjon om Russland -baserte ransomware -angrep.

I en uttalelse sa EUs utenrikspolitiske sjef Joseph Borel at “hacking ble utført fra Kinas territorium for tyveri og spionasje av immaterielle rettigheter”. I mellomtiden kalte Storbritannias utenrikssekretær Dominic Robb Microsoft Exchange-cyberangrepet for ‘uansvarlig, men vanlig oppførsel fra kinesiske regjeringsgrupper’.

Videre ba Kinas første offentlige fordømmelse NATO om å overholde sine internasjonale forpliktelser og forpliktelser og å ‘handle ansvarlig på den internasjonale arenaen, inkludert cyberspace’.