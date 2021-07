Norge ser den første kirkelige feiringen av en trance-persons navnendring

En kirke i Norge holdt en seremoni for å endre navnet på en transperson, som antas å være den første slike kirkefeiringen i landet.

“Jeg er medlem av den norske kirken, jeg kommer ut av” skapet “som kristen, så denne seremonien er viktig for meg,” sa en kvinne ved navn Elin Stillingen til Norway TV2 før lørdag. Arrangement, The Associated Press Rapporter. Stillingon, nå 49, skiftet navn lovlig i fjor.

Pastor Stein Owen ledet seremonien i Half Church, en middelalderstruktur nord for Oslo. Den er festet Den norske kirke, Den lutherske fraksjonen står for 70 prosent av medlemmene er nordmenn.

Det er noen konservative som er imot å stabilisere transpersoner, men Owens anså seremonien for å være den rette tingen å gjøre. “Det er en viktig handling for meg, den viser nåde og talent som Gud viser meg,” sa han til TV2.

Han planla feiringen med Stainswine Foundation, en ideell organisasjon som gir støtte til mennesker som står overfor LGBTQ + -utfordringer.

“Jeg vet at mange mennesker er takknemlige for gjennomføringen av denne hendelsen fordi den går dypt inn i menneskers liv,” sa han.

Mange av Stlingons venner og slektninger deltok på seremonien. Så sa han: “Dette er så perfekt” og “Jeg er så glad.” Seremonien var “som å komme hjem, Jesus var der,” skrev han på Facebook. Han sa at han håper andre transpersoner vil ha tilgang til arrangementer som dette.