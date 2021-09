Norge setter bymøte for å finansiere kassekreditt, drivstoffsystem for bybiler

3. SEPTEMBER – NORGE – Det vil bli holdt et spesielt møte i byen torsdag 16. september, hvor vi ber velgerne sette av 1 228 dollar til dekning av trekk i to kontoer og opptil 150 000 dollar for å opprette et nytt drivstoffdistribusjonssystem for kjøretøyer i den nye motorveisgarasjen .

Torsdagens styrevalgstyret godkjente enstemmig en møtedato og fire punkter å stemme om klokken 19.00 på rådhuset i Danforth Street 19.

Velgerne må godta å bruke 931,24 dollar for å dekke en kassekreditt på en gjeldstjenestekonto og 296,82 dollar for å dekke mangelen på en dyrekontrollkonto. Nedgangen i gjeldstjenesten skyldtes den endelige betalingen av renter på en veibinding og den første rentebetalingen på den nye veibanen.

Kassekreditten på Animal Control -kontoen skyldes det store antallet viltkatter som ble brakt til Responsible Pet Care i Oxford Hills for behandling.

Midlene til kassekreditten kommer fra den ubegrensede og ubegrensede fondssaldoen.

Velgerne vil bli bedt om å godkjenne opptil $ 150 000 for å betale for konstruksjon og kodeoppdateringer til gass- og dieseldispensarsystemet.

Bysjef Dennis Lagoy sa på et styremøte nylig at strøm til å drive systemet er koblet til den gamle garasjen, som vil være sentrum de neste ukene. Det gamle systemet må byttes ut fordi det ikke er kompatibelt, ifølge Maine Department of Environmental Protection.

Arbeidet vil omfatte fjerning av det gamle systemet og de underjordiske rørene, som Lavoie sa er minst 30 år gamle. Hvis det var lekkasjer, måtte byen fjerne og erstatte den forurensede jorda.

I mellomtiden vil CN Brown i Paris, som har bydrivstoffkontrakt, tillate bykjøretøyer å få drivstoff på The Big Apple i Paris til den avtalte prisen.

Lavoie sa at motorveien garasjen forventes å være ferdig 10. september. Et ettermøte på åpent hus og Oxford Hills Business Chamber of Commerce er foreløpig planlagt til ettertid 14. oktober.

I andre arbeider godkjente rådet en forespørsel fra brannsjef Dennis Yates om å stenge Beale Street fra Lane til Danforth Street onsdag og torsdag 8. og 9. september mellom 08:30 og 15:00 for å teste avdelingens slanger.