Norge sier at borgere kan komme hjem for vaksinering

Det norske helse- og omsorgsdepartementet skriver til Scandinavian Society Siam at nordmenn i utlandet som ikke er vaksinert i landet deres, kan komme tilbake til Norge for vaksinering.

I forrige uke appellerte Scandinavian Society of Siam til regjeringene i alle nordiske land om å følge eksemplet med den franske ambassaden og ta saken i egne hender angående vaksinering av sine egne borgere.

Som svar sier Dr. Einstein Rice, spesialrådgiver for folkehelse:

“Nordmenn bosatt i utlandet er ikke tilknyttet National Coronavirus Immunization Program. Noen sjeldne unntak fra denne generelle regelen er gjort for personer som utfører viktige funksjoner i offisiell kapasitet, for eksempel militært personell som er stasjonert i utlandet. Nordmenn som ikke har blitt vaksinert i landet deres bosted kan vende tilbake til Norge for vaksinering. “

Dr. Einstein Rice bemerker at vaksiner i Norge administreres landsdekkende og distribueres til alle innbyggere.

Dette kan virke som en enkel løsning, men det kan være veldig dyrt – spesielt når du vurderer fjorten dager med obligatorisk isolasjon når du kommer tilbake til Thailand, som refunderer minst 8 000 kroner eller 30 000 THB over reiseutgifter.