Norge sa mandag at det ble utført et cyberangrep mot parlamentets e-postsystem 10. mars og ba myndighetene der om å iverksette tiltak for å forhindre slike aktiviteter. “Cyberangrepet i mars kompromitterte e-postsystemene til vår viktigste demokratiske organisasjon. Vi vil alltid svare på denne typen inngrep,” sa utenriksminister Ene Erickson i en Reuters Reuters-rapport.

Departementet sa at angrepet kom fra “aktører som forlater Kina” under en etterforskning av landets etterretningstjeneste. “Våre partnere, EU og Microsoft, har bekreftet dette.” – Vi fortalte Kina i møte med den kinesiske ambassaden i dag at dette var uakseptabelt, sa Sorid til Reuters.

Den norske rapporten var en del av en samordnet internasjonal respons, med USA og dets allierte anklager Kinas statsforsvarsdepartement for en global cyberhacking-kampanje mandag, særlig som en del av et bredere Microsoft-angrep utløst tidligere i år. Angrepet brukte et sikkerhetshull i Microsoft Corps Exchange-programvare.

“I dag, separat fra NATO, EU og mange allierte, har Norge sendt en klar melding til Kina om at vi anslår at cyberangrepet på Stortinget (det norske parlamentet) kom fra Kina, og vi forventer at kinesiske myndigheter vil gjøre mer for å forhindre ondsinnet cyberaktivitet fra kinesisk territorium., “sa Sorid. Den kinesiske ambassaden i Norge sa til Reuters at den hadde bedt om bevis fra den norske regjeringen.

“Vi er klare til å samarbeide med alle berørte parter på grunnlag av fakta og bevis for kollektivt å bekjempe ulovlige aktiviteter på Internett. Samtidig er vi sterkt imot ubegrunnede påstander og bakvaskelser mot Kina og vil politisere de involverte spørsmålene,” sto det i en e-postuttalelse. Ambassaden spurte om fellesaksjonen med andre vestlige land var en “felles politisk manipulasjon.”

