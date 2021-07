Norge sier cyberangrep mot parlamentet ble utført fra Kina

Norsk utenriksminister Ene Marie Eriksen Soride snakker til media utenfor UD da den norske regjeringen mener Russland står bak cyberangrepet mot det norske parlamentet i Oslo, 13. oktober 2020. Via Orn E. Borgen / NTB / REUTERS

OSLO 19. juli (Reuters) – Norge sa mandag at det ble utført et cyberangrep på parlamentets e-postsystem 10. mars. Det har bedt myndighetene der om å iverksette tiltak for å forhindre slike aktiviteter.

“Dette er en veldig viktig begivenhet, og den har rammet vår viktigste demokratiske institusjon,” sa utenriksminister Ene Erickson Soride i en uttalelse.

En etterforskning av landets etterretningstjeneste har avdekket at angrepet kom fra Kina, og flere norske allierte, EU og Microsoft, har bekreftet avgjørelsen.

Den kinesiske ambassaden i Norge var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar. Kinesiske tjenestemenn har tidligere sagt at Kina også er et offer for hacking og motarbeider alle former for cyberangrep.

Angrepet brukte et sikkerhetshull i Microsoft (MSFT.O) Exchange-programvare. Les mer

Separat skyldte USA og en allianse av allierte Kinas statsforsvarsdepartement for en global cyberhacking-kampanje, særlig som en del av et bredere Microsoft-angrep som ble utgitt tidligere i år. Les mer

Den norske utenriksministeren sa at den kinesiske ambassadøren i Norge var innkalt til å diskutere saken direkte og håpet at Kina ville ta saken veldig alvorlig.

“Kinesiske myndigheter må forhindre at slike angrep skjer,” sa han.

Nora Tiger Report; Redigert av Nicholas Pollard og Nick McPhee

Våre standarder: Prinsipper for Thomson Reuters Foundation.