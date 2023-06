Norge sier de er klare til å åpne havbunnen for gruvedrift

Norges kontinentalsokkel er beregnet å inneholde store forekomster av kobber, kobolt, sink og sjeldne jordarter. Men de lager batterier, vindturbiner, datamaskiner eller andre mobiltelefoner.

Kontrollert av en håndfull land i dag, er disse ressursene sjeldne og svært ønskelige. De uten dem blir sårbare, forsikrer den norske olje- og energiministeren. Krigen i Ukraina fremhever behovet for at europeiske land ikke er avhengige av Russland for naturgass eller Kina, verdens største produsent av sjeldne jordarter.

Ved gradvis å åpne opp 280 000 km2 av havbunnen for gruveleting – tilsvarende halvparten av Frankrike – kan regjeringen gjøre landet til verdens ledende mineralprodusent.

Miljø problemer

Oslo insisterer på at den potensielle utvinningen av mineraler er bærekraftig og ansvarlig. Men frivillige organisasjoner og forskere er skremt. De fremhever ødeleggelsen av habitater og arter, havets manglende evne til å absorbere utslipp av karbon eller andre risikoer. Temaet er svært diskutabelt.

» Jeg har stor tro på at hvis industrien finner ressurser som kan utvinnes økonomisk, kan disse ressursene utvinnes på en bærekraftig og ansvarlig måte. »Olje- og energiminister Terje Ösland ga tilsagnet i en pressemelding. » Miljøaspekter veier tungt på kjeden. »

Den norske regjeringens kunngjøring kommer dagen etter at FN var vertskap for premieren Høysjøsikkerhetsavtalen. Siden regjeringen er i et mindretall, må den debatteres i parlamentet, som trenger støtte fra andre partier for å vedta tekstene.

