Norge sier ja til undervannsgruvedrift

Til tross for mobilisering av frivillige organisasjoner fra hele verden, har norske parlamentarikere sagt ja til dyphavsgruvedrift i det store Arktis, som Italia.

Reklame

I Norge, og ikke tidligere påpekt som en feil i Sverige, til tross for internasjonal mobilisering, sa parlamentet tirsdag endelig ja til havbunnsgruvedrift i Arktis.

På avstemningsdagen samlet mange miljøvernere seg i Oslo for å fordømme lovforslaget som farlig og skadelig for planeten. En begjæring om opphevelse av loven Den hadde samlet hundretusenvis av underskrifter over hele verden.

Forgjeves: Norske parlamentsmedlemmer stemmer for å åpne en italiensk-lignende region for undervannsgruvedrift i Arktis.

Norge er det første landet i verden som anerkjenner denne praksisen kommersielt på åpent hav.

Regionen ligger i Arktis, mellom Svalbard, Grønland, Island og John Mayan.

Lovgivningen vil nå fremskynde jakten på edle metaller, som er etterspurt etter grønne teknologier.

Miljøforskere har advart om at dette kan bety katastrofe for livet i havet.

Prosjektet gjelder norske farvann, men en avtale om gruvedrift i internasjonalt farvann kan oppnås i år.