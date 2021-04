Norge siterer ‘alvorlige’ brudd på Hammerfest LNG-brann

Petroleumstilsynet (PSA) sa at fjorårets Equinor ASA 4,3 millioner tonn / år brann på Hammerfest flytende naturgassterminal var et resultat av “alvorlige brudd” på regelverket.

I Nord-Norge brøt det ut en brann i september i fjor som utvunnet og flytende naturgass fra Snowwhite Field i Barentshavet. Det er den største flytende terminalen i Europa. Da prisene på naturgass steg i Europa og Asia tidligere i år under en historisk forkjølelse, var forbudet et av mange over hele verden.

Brannen i luftinntaket til en av anleggets fem elektriske turbiner forårsaket omfattende skader og tvang selskapet til å stenge eksportanlegget i ett år. Det forventes ikke å gå tilbake til tjenesten før i oktober.

BSA sa at den hadde fullført etterforskningen og skadet elektrisk, instrumentalt og mekanisk utstyr i brannen torsdag. Tre skip hjalp til med å slukke brannen. Uten hjelp fra regulatorer kan det hende at anleggets branndempingssystem ikke dekker turbinens luftinntak og kan ta fyr i lang tid.

Tester og simuleringer av turbinfilterhuset bestemte at kontrollerne var i brann fordi forfiltrene i luftinntaket kan ha tatt fyr etter at insektene hadde bygget seg opp. Da brannen startet, ble den brakt tilbake på nettet etter at anlegget ble stengt for å løse et problem med oljefilteret.

PSA sa i etterforskningen at de fant regelbrudd knyttet til filtervedlikehold, beredskapsressurser, bemanningsproblemer og styrings- og kontrollspørsmål. Lokalt politi etterforsker fortsatt om sikkerheten ble brutt ved terminalen.

Tilsynsmyndighetene ba selskapet om å identifisere og iverksette tiltak for å sikre at anlegget fungerer tryggest. Det krever blant annet at Equinor legger frem kort- og langsiktige planer for å demonstrere at Hammerfest har tilstrekkelig “evne og evne til å håndtere alle driftsforhold”. Selskapet har inntil anlegget åpnes igjen for å overholde PSAs ordre.