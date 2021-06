Norge skaffer midler til GreenVoyage2050-prosjektet

IMO-Norge GreenVoyage2050-prosjektet mottok en ekstra finansiering på 14,5 millioner kroner (1,75 millioner dollar). Den første fasen av prosjektet, signert med Norge i 2019, er for tiden i gang, og ytterligere finansiering vil bli brukt til å gjennomføre mange flere trinn for å implementere IMOs første GHG-strategi.

IMOs generalsekretær Mr. Kidak Lim sa: ”Jeg er veldig takknemlig for at Norge har gitt ekstra midler til Green Voyage 2020-prosjektet. Det representerer tilliten givere har til IMOs tekniske bistandsaktiviteter, inkludert implementering av vår GHG-strategi. GreenVoyage2050-prosjektet er et bevis på vår forpliktelse til å støtte utviklingsland i vår forente globale innsats for å redusere utslipp fra skipsfart. ”

Spesialdirektør for Klima- og miljødepartementet Mr. “Klimaendringer er et spørsmål som berører alle, og vi må samarbeide for å takle klimagassutslipp fra skipsfart,” sa han. Norge er forpliktet til å støtte utviklingsland for å lykkes i arbeidet med å redusere klimagassutslipp i tråd med IMOs drivhusstrategi. Vi er glade for at dette tilleggsbidraget vil skape det viktige arbeidet som Green Voyage 2050-prosjektet skal utføre. ”

Den første fasen av Green Voyage 2050-prosjektet er planlagt å løpe til mai 2022. Ytterligere fartøy vil bli brukt til å utvikle verktøy for å hjelpe til med å identifisere og implementere pilotprosjekter i skip og havner, bistå partnere i utviklingen av pilotprosjekter for banker og utforske potensialet for alternative drivstoff i pilotlandene til prosjektene. Dette vil gjøre det mulig for utviklende små øystater som deltar i programmet å utforske muligheter for å gjennomføre og støtte innenlandske pilotprosjekter.

Sea News, 10. juni