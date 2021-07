Norge skal bruke 1,2 milliarder dollar på fornybare prosjekter i utviklingsland

OSLO 7. juli (Reuters) – Regjeringen kunngjorde onsdag at Norge vil bevilge 10 milliarder kroner (1,16 milliarder dollar) over fem år til investeringer i fornybar energi i utviklingsland for å redusere klimagassutslipp, og oppfordret private investorer til å samarbeide.

Klimafondet, forvaltet av det norske investeringsfondet for utviklingsland, Norband, vil støtte planer om å redusere fossile brensler, spesielt kullavhengighet, fra neste år.

Til slutt kan det samle inn rundt 100 milliarder dollar i investeringer gjennom et partnerskap med privat kapital, og regjeringen har sagt at det vil være en nøkkelkomponent i Norges bidrag til FNs klimaendringsavtale og bærekraftsmålene.

“For å lykkes med å redusere klimagassutslipp, spesielt i Asia, må vi skaffe mer næringskapital,” sa statsminister Erna Solberg i en uttalelse. “Jeg oppfordrer investorer til å få det til å fungere når klimainvesteringsfondet kjører.”

En talsmann for utenriksdepartementet sa at støtten vil komme i tillegg til Norges utgifter på 6,3 milliarder dollar i året på klimafinansiering som en del av bistandsbudsjettet.

Industrialiserte land som Norge, som kommer fra salg av olje og gass, bidrar til akkumulering av overflødige klimagasser i atmosfæren, mens mange mindre utviklede land bærer tyngden av klimaendringene.

I møte med kritikk fra utviklingsland om at drivkraften for å takle klimaendringene nekter fremgangen som rike land opplever, lovet rike land 100 milliarder dollar i året fra 2020 for et tiår siden for å hjelpe utfordringen til fattigere land. Tilpasning.

De bidro med nesten 80 milliarder dollar i 2018. Endelige data for 2020 er foreløpig ikke tilgjengelige.

FNs klimatoppmøte i Storbritannia i november vil prøve å tvinge land til raskt å redusere sine klimagassutslipp.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sa i juni at suksessen med samtalene ville være vanskelig, avhengig av fremdriften i det økonomiske bidraget til rike land. ($ 1 = 8,6220 norske kroner) (Nerijus atomidis-rapport; redigering av Barbara Lewis)