Norge skal gjennomføre “forferdelige” vågehvalstester til tross for motstand Hvaler

Til tross for at de ble fordømt som “fullstendig uakseptable” av mer enn 50 internasjonale forskere og dyreeksperter, planlegges det fortsatt å fange og drive seks timers lydeksperimenter på unge vågehvaler i Norge.

I følge planer godkjent av Mattilsynet (NFSA), vil mer enn et dusin unghval i mer enn en eller to sesonger bli fanget i en vannkilde utenfor øya Westwake i Lofoten-regionen i Nord-Norge hvert år , som spiser lenger nord inn i Barentshavet.

Når fangsten er fanget, er hvalene bundet mellom de to båtene i opptil seks timer, og elektroder festes under huden for å studere hvordan hjernen deres reagerer på forskjellige frekvenser av havstøy. Dyrene blir deretter satellittmerket og sluppet tilbake i havet.

Testene var planlagt å finne sted fra 15. mai til 22. juni, igjen neste år, men ble forsinket på grunn av dårlig vær. Flybilder viser at garn vandrer opp til en kilometer bredt og plasserer dem i et innhegning: derfra går de inn i en modifisert akvakulturpenn for lakseoppdrett og utfører eksperimenter.

Forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt, som gjennomførte studien, som ble finansiert av US Navy, hevder at den måler hvalens støynivåtoleranse og forstår hvordan de blir påvirket av marine sonar og støy fra leting etter olje og gass.

NFSA sa: ”Kunnskap om hvordan menneskelig aktivitet forstyrrer dyrelivet vil alltid være til fordel for dyrene. Vi håper det samme gjelder her.

“Intensiteten i dette eksperimentet er satt til å være moderat. Konsekvenser Dyrepraksis inkluderer kortvarig moderat smerte, nød eller depresjon eller kronisk mild smerte, nød eller nød, samt prosedyrer eller generell tilstand hos dyret som kan forårsake mild svekkelse, karakterisert som moderat alvorlig.

“Det er ingenting som tyder på at denne testen skal betraktes som alvorlig. Vår vurdering av moderat alvorlighetsgrad skyldes hvordan hval høres mellom to flåter. Vi anslår at plasseringen av de subkutane elektrodene, den auditive testen og GPS-merket på ryggryggen finn er mildt sagt alvorlig.

“Uten tvil å utsette dem for høy lyd, men å finne den laveste støyen de faktisk kan høre.”

Men den har blitt signert av 50 forskere, husdyr- og dyrelivsgrupper fra hele verden Bekymringsuttalelse For å fordømme planene, krevde testen at testene skulle forlates og sa at det kunne føre til skade, depresjon og til og med død for hvalene. Det er også mottatt en begjæring om å stoppe de “forferdelige” prosjektene Mer enn 59.000 underskrifter.

I et brev til den norske statsministeren Erna Solberg ba Wildlife Charity Whale and Dolphin Conservation (WDC) om kansellering av testene og sa “de er helt uakseptable fra et bevarings-, vitenskapelig og dyrevelferdsperspektiv”.

Undertegnerne inkluderer akademikere og marine organisasjoner fra Norge, Canada, Peru, Australia og Storbritannia, samt Hebridian Whale og Dolphin Trust i Skottland.

“Vi oppfordrer deg til å stoppe dette prosjektet, da det kan forårsake betydelig traume for målrettet hval uten å bidra til effektiv vitenskap,” heter det i rapporten.

De sa at forskningen neppe vil gi noen meningsfulle data fordi den vil finne sted i et unaturlig miljø og gi bekymring for at det kan sette dyr og menneskers sikkerhet i fare.

Dr. Siri Martinson, Norges største veldedighetsorganisasjon, sa at forskningsprogrammet var “farlig” og bekymret for velferden til de involverte hvalene, “fordi disse forholdene kan føre til stress.”

“Det er en betydelig risiko for at hval får panikk når de blir fanget, så hvis de blir blåst eller skutt, kan det føre til alvorlige skader når de prøver å unnslippe,” la han til.

“Hvis en vågehval reagerer med for mye kraft, er det veldig farlig for menneskelige forskere,” sa Susan Milvert, direktør for Dyrebeskyttelsesinstituttets marine program. “Siden hvalreaksjoner er uforutsigbare, tror vi disse forskerne – spesielt de i vannet – vil bli alvorlig skadet.”

Vanessa Williams-Gray, WDCs policyansvarlige, sa nødanestesi var uakseptabelt. Han sa: “Det er ikke mye som er kjent om forførende eller sjokkerende villhvaler og delfiner, så det blir sjelden prøvd. Tilgjengelig informasjon antyder at forførelse av bahvaler i naturen er livstruende.”

Millward la til: “Det er ikke verdt å ta sjansen på, spesielt siden nåværende forskning allerede viser hvordan bardehvaler påvirkes av sjøstøy.”

Eksperter har understreket risikoen for at hval kan bli skadet eller lide av “anfallsmyopati” som et resultat av eksperimenter – enten det er et vilt dyr som lider eller dør av stress eller arbeid – som et resultat av eksperimentene.

Den norske regjeringen og Forsvarets forskningsinstitutt ble kontaktet for tilbakemelding.