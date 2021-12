Norge skal øke gasseksporten til Europa på grunn av stigende priser

Det norske statseide Equinor og dets partnere vil tillate de neste 12 månedene å øke gasseksporten fra to havfelt, midt i bekymring for mangel på gassforsyning i Europa, som har ført til prisøkninger.

Equinor, den nest største gassleverandøren til Europa etter russiske Gazprom, tillot mandag en økning på 2 milliarder kubikkmeter (bcm) i eksporten av gass fra Trollfields og Oseberg fra og med 1. oktober.

Ifølge Reuters estimater er denne økningen omtrent 2 % av den årlige gasseksporten med rørledning fra Norge.

TTF-senterets første måneds gasspris i Nederland har mer enn tredoblet seg i år til en europeisk høy, noe som øker strømprisene etter hvert som den varme sesongen nærmer seg.Om vinteren er det gjennomsnittlige lagringsnivået for gass lavere.

Denne situasjonen får Storbritannia til å vurdere å gi statsgaranterte lån til energiselskaper og store leverandører for å få statlig støtte for å kompensere for kostnadene ved å fange kunder til konkursrammede selskaper.

“Ettersom Europa står overfor et eksepsjonelt stramt naturgassmarked, håper vi at dette trekket er betimelig,” sa Equiner. “Vi jobber med tiltak for å øke eksporten fra våre porteføljer på norsk sokkel.”

Økningen i eksporten, fordelt likt mellom Troll og Osberg, vil bringe domenestørrelsen til henholdsvis 37 milliarder m3 og 6 milliarder m3, sa Equinor.

Norge har eksportert om lag 106 milliarder m3 naturgass til Europa gjennom rørledningen siden 1. oktober i fjor. I følge Refinitiv Eikon-data var eksporten for det forrige hele gassåret som sluttet 30. september 2020 totalt 105 milliarder m3.

Den norske regjeringen fastsetter produksjonsbevilgninger for troll og noen andre viktige sektorer, for å sikre at landet kan øke produksjonen av råolje og naturgass over tid.

Equinor, TotalEnergies, ConocoPhillips og det statlige energiselskapet Petoro har alle eierandeler i begge sektorer, med kun en eierandel i Shell Troll. (Tilleggsrapport av Victoria Clesti; skrevet av Derje Solsvik; redigert av Quladis Fuchs og Mark Potter)