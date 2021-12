⁇Krisen er overNorge vil gjenoppta budsjettdisiplinen i 2022, to år etter at det ble preget av massive sluk i sitt suverene eiendomsfond, ifølge et budsjettforslag som ble lagt fram tirsdag.

I sin endelige finanslov før de gir fra seg makten, planlegger sentrum-høyre-regjeringen, som tapte parlamentsvalget i september, å motta 322,4 milliarder euro (0,5 32,5 milliarder) fra sitt suverene fond. Fondet, det største i verden, veide tirsdag 11,451 milliarder kroner.

Staten Norge vil komme i trøbbel igjen fordi det vil være lik 2,6 % av den totale verdien av ullstrømper ved inngangen til året, som er mindre enn det godkjente taket på 3 % i normal tid. For å håndtere de økonomiske konsekvensene av helsekrisen tok Oslo 3,6 % av finansieringen i 2020 og 2021, noe som tillot en pause under eksepsjonelle omstendigheter.

"Gjenåpningen av selskapet ga en sterk impuls til norsk økonomi", sier det norske finansdepartementet i en uttalelse."Den økonomiske krisen er over"Bedrifter ser selv nå," la han til. På grunn av vanskeligheter med å rekruttere tilstrekkelig med kvalifisert arbeidskraft.

⁇Alle indikatorer er i grønt⁇

Norsk økonomi, som allerede har kommet tilbake til nivåene før krisen, forventes å vokse ytterligere med 3,8 % neste år, ned fra 3,9 % i år og med 2,5 % i 2020, ifølge regjeringens prognoser. Alle indikatorer er grønne, ifølge ham: sysselsettingen øker og arbeidsledigheten faller.

I påvente av oppgangen har den norske banken allerede begynt å heve styringsrenten fra 0 % til 0,25 % forrige måned, noe som indikerer at denne innstrammingen vil fortsette de neste månedene.

Mens regjeringen til den konservative Erna Solberg forbereder seg på å overlate makten til venstreopposisjonen, som vant stortingsvalget 13. september, ble det varslet at budsjettet ville gå i orden igjen.

Den nye regjeringen legges fram torsdag, som samler Arbeiderpartiet og Sentralpartiet (Bøndene). Minoriteter i parlamentet, han ønsker å revidere budsjettutkastet vedtatt av hans forgjenger.