En beslutning fra det norske handelsdepartementet instruerte landets fiskeridirektorat om å nøye undersøke søknader fra utenlandske selskaper som ønsker å bli minoritetsaksjonærer i norske fiskeriselskaper. Det er gjort klart at dette trekket er nært knyttet til aktivitetene til det islandske selskapet Samherji, som har interesser i fiskebedrifter over hele Europa.

Direktoratet er pålagt å vurdere brudd på forskrifter begått av skip som fører flagg i et tredjeland når de håndterer potensiell godkjenning av utenlandsk eierskap.

Vi ber Fiskeridirektoratet om å gjennomføre strenge kontroller i slike tilfeller. Jeg legger ikke skjul på at disse instruksjonene ble aktivert av et islandsk selskap Samherji som kjøpte seg inn i et annet norsk fiskefirma. Samherji er allerede til stede i mange europeiske fiskerilande og har fisket i våre regioner under forskjellige flagg, og dette fokuset på internasjonalt eierskap gir noen spesielle administrative utfordringer, sa den norske fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Han snakket etterpå til den norske avisen Dagens Næringsliv og kommenterte også at Samherji hadde et “skadet rykte”, og la til at skipene i Samherjis eie hadde blitt utsatt for en rekke inngrep fra kystvakten, som han beskrev som “uheldige”.

Norsk lovgivning inkluderer krav til både nasjonalitet og virksomhet, og den relevante stortingsloven sier at ekte norske fiskere eier og har reell kontroll over fiskefartøyer.

Samherjis datterselskap, Tysklands Icefresh GMBh, kjøpte nylig en 40% eierandel i Honningsvåg fiskeriselskap Eskøy AS, som driver to fiskefartøyer og drives av brødrene Helge og Hraven Segwaldason, som er av islandsk opprinnelse, men har blitt rapportert å ha norsk statsborgerskap. Eskøy er en gammel leverandør av Icefresh Wizard.

– Våre regler om fiskedeltakelse og eierskap til fiskeflåter er rettet mot å sikre at aktive fiskere eier fiskefartøyer, og at fiskeaktivitet vil være til fordel for innbyggere i kystområder, sa Odd Emil Ingebrigtsen.

Derfor er det gode grunner til å nøye vurdere de utenlandske eierne som likevel ble akseptert i den norske fiskeflåten. Jeg ser ingen grunn til å spesifikt tilpasse seg grupper som viser at de er til stede over landegrensene for å samle så mange kvoter som mulig.

Nærings- og fiskeridepartementet har til hensikt snart å sende en forskrift om konsultasjon om endringer i forskrift om arbeidstillatelse, slik at en søknad om godkjenning av eierskifte alltid må sendes inn når et utenlandsk selskap blir direkte eller indirekte eier av Norsk fiskeselskap.

Valdimar H er ett av to langskip som skal drives fra Honningsvåg av Eskøy AS. Foto: Eskøy AS