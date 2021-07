Norge slutter seg til EUs nye sektorsanksjoner mot hviterussisk regime

12. juli sa Norges utenriksminister Ene Eriksen Seride at Norge hadde sluttet seg til de nye EU-sanksjonene mot Hviterussland som svar på store menneskerettighetsbrudd fra landets myndigheter.

Sanksjoner inkluderer handel med undertrykkende produkter, noen produkter med dobbelt bruk, petroleumsprodukter og tobakkprodukter. Disse avdelingene gir den hviterussiske regjeringen, og dermed det antidemokratiske regimet til president Lukashenko, store inntekter, Mandagens rapport sier.

Situasjonen i Hviterussland fortsetter å forverres, med fengsling av medlemmer av opposisjonen, forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere og taushet av uavhengige medier; Den norske siden uttalte at det var mer enn 500 politiske fanger i Hviterussland.

Norsk regelverk om spesifikke tiltak mot Hviterussland vil bli oppdatert med de siste tilskuddene.

24. juni innførte EU-rådet nye kontrolltiltak mot det hviterussiske regimet som svar på opptrappingen av alvorlige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland og den voldelige undertrykkelsen og tvangslandinger i sivilsamfunnet, antidemokrati og media. Fangst med Ryanair-fly og journalister Raman Pratasevich og Sofia Sabeka 23. mai 2021 i Minsk.

“De Nye målsanksjoner Restriksjoner på direkte salg, levering, overføring eller eksport av hviterussisk utstyr, teknologi eller programvare direkte eller indirekte til noen brukes primært til overvåking eller Avlytting Internett- og telefonkommunikasjon, Og Materialer og teknologier for dobbelt bruk For militær bruk og for bestemte personer, selskaper eller organer i Hviterussland. Handel Petroleumsprodukter, Kaliumklorid (‘Potash’), og materialer som brukes i produksjon eller produksjon Tobakksprodukter Forbudt. Lengre, Tilgang til EUs kapitalmarkeder Forbudt, og Å tilby forsikring og gjenforsikring Den hviterussiske regjeringen og hviterussiske offentlige organisasjoner og byråer er forbudt. Til slutt, European Investment Bank Suspendere eventuelle lån eller betalinger i henhold til eksisterende avtale i forbindelse med prosjekter i offentlig sektor og eksisterende avtaler om teknisk assistanse. Medlemsstatene vil også bli pålagt å iverksette tiltak for å dempe involveringen i Hviterussland Diversifiserte utviklingsbanker De er medlemmer av det, ”sa han. Sa gås.