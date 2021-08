Norge søker fagfolk og tilbyr lønn på opptil $ 100 000 per år – hvilke stillinger og hvordan du søker

Norge, et av landene med bedre livskvalitet ifølge FN (FN) og alltid i topp 10 av “De lykkeligste landene i verden”, tilbyr stillinger med lønn på opptil $ 100 000. Et fristende forslag for noen argentinske fagfolk i krisetider.

På nettstedet til den norske ambassaden finner du nyttig informasjon for argentinere som ønsker å søke på jobber i det europeiske landet, som fremmes som fredelig og trygt samfunn, utstyrt med et godt sosial velferdssystem, med høy grad av Likestilling og en god balanse mellom jobb og fritid, i tillegg til å ha vakre naturlandskaper.

Ifølge ambassaden legger norske selskaper stor vekt på teknologisk innovasjon. De viktigste sektorene i landet er blant annet olje, gass og energi, maritim sektor og sjømat.

I følge Salary Explorer -området varierer lønnene i Norge fra 155 000 NKR (det laveste gjennomsnittet), som er 17 000 USD, til 2 730 000 NK (det høyeste gjennomsnittet), som representerer 303 000 USD.

En vanlig lønn er rundt $ 68 000 i året, og en høy lønn når $ 100 000. En programmerer tjener for eksempel en lønn på mellom $ 60 000 og $ 70 000 i året, ifølge nettstedet.

Hvordan få jobb i Norge

Det viser ambassaden på portalen nav.no Det er nyttig informasjon og tips om hvordan du søker jobb. “For å motta jobbtilbud fra arbeidsgivere og for å abonnere på stillingsannonser, må du ha oppholdstillatelse i Norge”, heter det på nettstedet.

For å jobbe i det europeiske landet er det nødvendig å oppfylle visse krav:

Personen må ha mottatt et spesifikt jobbtilbud fra en arbeidsgiver i Norge. Tilbudet må angi stillingen som tilbys, lønnen, antall arbeidstimer per uke og kontraktens varighet.

Jobbtilbudet må være på heltid, og personen må bare jobbe for én arbeidsgiver.

Lønn og arbeidsvilkår må ikke være lavere enn de som er fastsatt i tariffavtalene eller lønnsskalaene som brukes på hvert område eller bransje.

Selv om bruken av engelsk er utbredt i Norge, Å kunne snakke norsk er vanligvis et grunnleggende krav.. “Å ikke kunne norsk begrenser i stor grad mulighetene for å finne arbeid,” understreker ambassaden.

For å få jobb i Norge anbefaler ambassaden å konsultere følgende lenker:

NAV (Byrået for sysselsetting og velferd) kalte “Arbeid i Norge”;

Nortrade, den norske handelsportalen: eller på Internett -søkemotorene til selskapene i interesseområdet for personen som skal søke, og kontakt dem deretter (i noen tilfeller kan selskapenes nettsteder fylle ut skjemaer online med sin CV, og noen publiserer til og med ledige stillinger; i andre kan du sende en spontan forespørsel via e -post ved å sende CVen din);

Gulesider: de er de “gule sidene” i Norge. Der må du skrive inn som søkeord “rekrutteringstjenester” (på engelsk), “rekruttering” (på norsk) eller “bemaning” (på tysk) som betyr rekruttering på spansk.

På samme måte foreslår ambassaden å kontakte arbeidsbyråer, for eksempel: www.finn.no/job/; www.careerjet.no; www.jobbjakt.no/vikarbyra.htm; www.jobbdirekte.no; www.manpower.no; www.adecco.no og www.legejobber.no (for helsepersonell).

I en annen ordre fremhever det at alle norske selskaper er registrert i et register over kommersielle selskaper som må konsulteres fra nettet. http://www.brreg.no.

Ambassaden understreker at det i Norge er ca. 170 yrker hvis utøvelse er regulert av loven, for eksempel: helsepersonell, arkitekter, kranførere, kabel -TV -installatører, sjømenn, lærere, advokater, veterinærer, regnskapsførere og kommentarer om at “for å utøve dem trenger du ha en spesiell registrering eller autorisasjon”.

For å sjekke om yrket tilhører denne gruppen, kan folk konsultere nettstedet til Nokut, den norske institusjonen som arbeider med evaluering og anerkjennelse av opplæring som er anskaffet i utlandet.