Norge – Spania kamp: TV-kanal og mulige lagoppstillinger

Spania reiser til Norge denne søndagskvelden for å møte Erling Hollands nasjon som en del av en EM-kvalifiseringskamp 2024. TV-kanal, mulige lagoppstillinger… Her er det du trenger å vite om kampen.

Norges miljø – Spania

For dette møtet ser det ut til at det største presset på Norge kommer fra Manchester City-spissen og Arsenal-midtbanespilleren Martin Odegaard. I gruppe A i EM 2024-kvalifiseringen ligger faktisk den skandinaviske nasjonen på 3. plass i gruppen, 2 poeng og én kamp bak Spania med 12 poeng. La Roja kan nøye seg med uavgjort eller gjøre opp igjen med uavgjort eller tap, med ytterligere to sjanser til å vinne mot Kypros, den 5. og siste gruppefinalisten, og deretter mot Georgia i det siste spillet. Norge spiller da kun én kamp til, denne gangen mot gruppe A-ledere Skottland. Plakaten snudde til fordel for Spania i første omgang (3-0), sin spente erklæring.

Mulige linjer fra Norge – Spania

Spania bør se litt svakere ut mot Norge med fraværet av Nico Williams og Alexandro Balte, mens Marco Asensio, Dani Olmo, Yeremi Pino, Lamin Yamal, Petri og Jose Gaya er ute av skade. Erling Holland, Martin Odegaard og Antonio Nusa rapporterte ingenting fra Norge.

Mulig struktur i Norge

Nyland – Meling, Astigard, Ajar, Ryerson – Arsnes, Berge, Odegaard – Noosa, Holland, Chorloth.

Trener: Stahl Solbakken.

En mulig kombinasjon av Spania

Simon – Garcia, Laporte, Le Normand, Navas – Kavi, Rodri, Merino – Zaragoza, Morata, Torres.

Trener: Luis de la Fuente.

Når og på hvilken kanal å se Norge – Spania?

Kampen mellom Norge og Spania spilles søndag klokken 20.45. Channel L’Equipe. Hele dagens sending finner du her.

Følg resultater fra Norge – Spania live

Du kan følge kampen mellom Norge og Spania live på Topp Mercado Livescore-siden. Poengsum, offisiell stilling og all statistikk er tilgjengelig der.