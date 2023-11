Norge – Spania Prediksjon (Euro 2024-kvalifiseringen) og beste odds å spille

En seier i Oslo denne søndagen vil se Alvaro Morata’s Rose offisielt kvalifisere seg til EM neste juni. Men pass på at Erling Holland og lagkameratene hans spiller sine siste kort hjemme. Finne ut Våre spådommer er Norge – Spania EM 2024-kvalifiseringskamper.

Prediction Norge – Spania: Seier for Spania

Med Skottlands vinner (2-0) på torsdag, tok Spania et stort steg mot å kvalifisere seg til EM 2024. En seier i Norge denne søndagen ville sikret en billett til Tyskland, men uavgjort ville sikkert presset nordmennene tilbake. La Roja var tålmodige mot skottene og gjorde forskjellen det siste kvarteret mot et lag som ventet på dem. Situasjonen kan bli annerledes mot Norge, som må vinne for å holde kvalifiseringssjansene i live. Men skandinavene har vist entusiasme i disse kvalifiseringskampene med skuffende prestasjoner mot de store nasjonene og mot de mindre nasjonene. Spania, sikret med seier på torsdag, kan slutte seg til rekken av kvalifiseringsnasjonene med en ny seier i første omgang etter at La Roja vant 3-0. vår Prediksjon Norge – Spania drar for seier i La Roja (Odds 1,95 hos Barians Sport).

Prediksjon Norge – Spania: Over 2,5 mål

Med Norge som trenger å bevise seg for å holde seg i live i disse kvalifiseringskampene, bør konkurransen bli enda tettere. Nordmennene vil stole på sine angripere E.Haaland og A.Sorloth foran, men forsvaret har ofte slitt, noe som gjenspeiler deres 8 innslupne mål på 6 kamper. Spania vil ikke gjøre noen tjenester, med hver sjanse gitt til La Roja, gruppens beste angriper med 18 mål, er en reell fare for skandinavene. Prediksjon Norge – Spania: Over 2,5 mål (1,85 odds på Winmax).

Norge – Spania Store sjanser til å prøve: Alvaro Morata scorer

Alvaro Morata, forfatter av forrige torsdags befriende mål mot Skottland, har vist sin beste form de siste ukene. Etter å ha scoret to ganger mot Feyenoord i Champions League og mot Real i Madrid-derbyet, er Atletico-spissen en konsekvent spiller som kan sette sammen mål når han er trygg. Og den gode nyheten er at størrelsen er maks. Redaktørens spådom: Alvaro Morata scorer (2,48 odds på BetClick).

Andre interessante spådommer for kampen mellom Norge og Spania på Vbet:

Uavgjort – Odds 3,55

Odds for begge lag å score – 1,73

Erling Holland scorer – odds 2,78

Beste velkomstbonus for tipping i Norge – Spania

