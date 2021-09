Norge sponser Green Ammonia Bunker Terminal – Ship Insight

Assen Fuel Solutions, et norskbasert selskap innen teknologi for ammoniakkbunker, skal samle inn offentlige midler til verdens første grønne ammoniakkbunkerterminal i et joint venture med ECONNECT Energy og Amon Maritime i juli.

Assen Fuel Solutions ‘første prosjekt, “Ammonia Fuel Bunkering Network”, skal opprette en grønn ammoniakkbunkerterminal som vil sikre 89 millioner kroner (8,6 millioner euro) fra initiativet Norsk grønn bevegelse. Fondet ble kunngjort av den norske klima- og miljøminister Svenung Rodwatten.

Prosjektpartnere sprer hele verdikjeden av ammoniakk som marint drivstoff, og skaper og demonstrerer et ammoniakkdrivstoffbunkernettverk for skip som muliggjør billig og sikker distribusjon, lagring, utveksling og bruk av ammoniakk som karbonfritt drivstoff.

“Med offentlig finansiering er prosjektet på vei til å starte verdens første ammoniakkbunkeroperasjon-det første trinnet i implementeringen av en storstilt konvertering av karbonfritt drivstoff til skip. Den norske regjeringen har opprettet” Green Platform Initiative “for dette type innovativt prosjekt. “Vi vil redusere utslipp og ikke vekst,” sa Rodeo.

I en kommentar til dette sa handels- og industriminister Islene Niebe: “Gratulerer til Assen Fuel Solutions med en så stor tildeling fra den grønne plattformen. Regjeringen ønsker å bruke krisen til å akselerere grønne endringer. Dette prosjektet kan gi oss verdens første bunkerterminal for grønt ammoniakkdrivstoff til skip. Det er en grønn endring i praksis og næringslivet er i forkant ”.

“Assan Fuel Solutions vil bygge og drive den første bunkerterminalen i norsk havn under reelle forhold. Denne første grønne ammoniakkterminalen vil være et viktig hjelpemiddel for internasjonal adopsjon av ammoniakkdrivstoff,” sa ECONNCT Energys finansdirektør Miriam D. Sa Weinberg.

“Vi eliminerer det berømte kylling- og eggrøret for nytt drivstoff. Ammoniak har allerede et globalt totalt terminalnett. Nå skal vi begynne å bygge et bunkringsnettverk,” sa Andre Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime og administrerende direktør i Assen Fuel Solutions.