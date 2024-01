Norge står overfor en av sine verste kriser: «Vårt land er det mest hyklerske i Europa når det kommer til klimaspørsmål»

Den andre leiren (NGOer og økologiske foreninger) motsetter seg aktivt denne administrasjonen som fokuserer på utnyttelse av fossilt brensel og håper å forene europeiske borgere til deres sak. I et intervju med RFI fortalte Silje Lundberg, leder for kampanjer for Nordsjøen ved Oil Change International, om dette norske dobbeltspillet for noen måneder siden: «Norge er det mest hyklerske landet i Europa når det gjelder klimaspørsmål. For så lenge vi trenger olje og gass, vil Norge være det siste landet i verden som produserer det! Hovedårsaken er å generere mer penger og skaffe sysselsetting til mange mennesker. Derfor er det lett for politikere å opprettholde et mønster, bare gjøre overfladiske endringer, uten noen gang å forholde seg til de virkelige problemene med klimaendringer. Den norske opinionen om disse spørsmålene er derfor fragmentert, og skaper splittelser som det nordiske samfunnet ikke er klar til å helbrede.

Norge: Grønt lys fra Stortinget for undersjøisk gruvedrift

Norges problematiske holdning til klima- og energispørsmål er ikke ny. Landet er EUs hovedprodusent og eksportør av gass og olje. Det er en gunstig posisjon som tillater videreføring av Paris-klimaavtalen, selv om det er i strid med målene i Paris-klimaavtalen. Hvis det var et spørsmål om fortsatt utnyttelse av fossilt brensel, ville ikke sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner agitert slik de gjør i dag. Årsaken til denne konflikten oppstår etter en spesiell ambisjon fra norsk oljeindustri, som har skapt mye debatt: utnyttelse av mineralressurser til havs.

9. januar 2024 skulle Stortinget stemme over fullmakten, som skulle gjøre Norge til et av de første landene i verden som mudret havbunnen. Resultatet vil bli ønsket halvhjertet velkommen av frivillige organisasjoner og miljøorganisasjoner, ikke utnyttelse, men grønt lys for å utforske havbunnen for å nøyaktig anslå ressursmengden i norske farvann. Derfor vil olje- og gruveselskaper få fullmakt til å utforske og ta prøver fra havbunnen.

Denne semi-seieren for anti-fossilt brensel-leiren har rørt opp støv i det norske sivilsamfunnet og utover. Verdens oppmerksomhet er rettet mot denne transformasjonen av Norge. Siden den gang har frivillige organisasjoner som Greenpeace fortsatt å kommunisere Oslos politiske og økonomiske aktiviteter og valg. 19. januar ugyldiggjorde det norske rettsvesen produksjonstillatelser for tre oljefelt til fordel for to miljøorganisasjoner. Norge står derfor overfor en stor krise i miljøspørsmål. Vil det bli det første europeiske landet som utnytter havbunnen sin mot anbefalingene fra miljøorganisasjoner og meningen fra FNs general Antonio Guterres, som den gang erklærte: «Vi må la olje, kull og gass ligge på bakken. Der de er. «

Hvis vi tror på ambisjonene vi allerede har tatt og reaksjonene til norske politikere på disse spørsmålene, er det vanskelig å tro at det norske sivilsamfunnet er rede til å gå på akkord med energi- og klimaspørsmål.