Norge stenger grensene for biler registrert i Russland

Fra natt 2. til 3. oktober vil kjøretøy registrert i Russland ikke lenger kunne krysse den norske grensen.

Norge varslet fredag ​​at de vil stenge grensene for russiskregistrerte kjøretøy, med sjeldne unntak, en ekstra innstramming på grunn av krigen i Ukraina.

Norge og Russland deler en 198 kilometer lang landegrense helt i nord, samt Storskog-Boris Gleb-grenseovergangen, som er det siste kryssingspunktet som er åpent for russere innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU, Norge, Island, Liechtenstein). Et turistvisum.

«Norge står sammen med sine allierte i å svare på Russlands brutale angrepskrig i Ukraina», kunngjorde landets diplomatiske sjef Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Lojal mot EU, ikke avhengig av det

«Det er viktig at økonomiske sanksjoner er effektive slik at den russiske regjeringen kan forhindre så mye inntekter som mulig for å finansiere krigen,» la han til.

Det skandinaviske landet er ikke medlem av Den europeiske union, men har akseptert nesten alle sanksjoner ilagt av Brussel siden krigsutbruddet 24. februar 2022.

Ved å stenge grensen for russiske kjøretøy fra 2 midnatt til 3. oktober, følger den handlingen allerede iverksatt av EU-land som grenser til Russland (Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen) i samsvar med anbefalingene fra EU-kommisjonen.

Moskva fordømte på sin side de «absurde» restriksjonene. Forbudet gjelder bare for kjøretøy med færre enn ni seter og gir noen unntak for humanitære nødsituasjoner og for eksempel diplomatbiler eller biler til europeiske borgere som bor i Russland.