Gjengitt med tillatelse Verden er stor, Nettsted for naturlige, politiske, vitenskapelige, helse- og reisemessige nyheter.

Norge demonterer sin siste arktiske kullgruve og gjør området der den ligger til en nasjonalpark som er dobbelt så stor som Grand Teton i Wyoming.

Målet er å gjøre Svalbard-skjærgården, spesielt Van Mizenfjord, tilbake til en hylende skog – verdens best forvaltede skog der isbjørner, sel og utallige andre arktiske arter trives. De Svært fleksible områder Under trusselen om klimaendringer.

Frø er ikke det eneste som lagres under jorden på Svalbard. Kull har blitt utvunnet under statlig monopol i 100 år. Til tross for økende press på klimaendringene gjennom det 21. århundre, var det ingen myndighetsmeldinger før 2016 Kunngjort et forbud.

Syv nasjonalparker, 15 fuglereservater, en geopark og seks reservater dekker to tredjedeler av øyene, øyer, fôr, fjell og isbreer, 23 500 kvadratkilometer (61.000 kvadratkilometer). 3000 isbjørner lever i området, og på sensommeren hadde Svalbard mer enn 20 millioner fugler i reir av 80 forskjellige arter.

Van Mijen Fjord har hais hele året og er et viktig jaktområde for bjørn. I Fjords hals har Sway Mine vært lastet med skip av kull i generasjoner, men området blir nå avskåret i stedet for å bli forlatt for å sikre tilbake til en vakker naturtilstand.

Lengre: Forskere har funnet ut at å lytte til naturlige lyder, som rennende vann, kan være gunstig for menneskers helse

EN Nyhetsbrev juni Den norske regjeringen kunngjorde at de ville utvide den eksisterende Nordenshield Land nasjonalpark til å omfatte Fjord, og omdøpte 1.125 kvadratkilometer (2.914 kvadratkilometer) skog til Van Mijengjorden nasjonalpark.

I slekt: Disse flytende øyene vil danne en ‘grill’ i Københavns havn

“Målet vårt er at Svalbard skal være en av de best forvaltede skogene i verden. Vi må ta grep for å bekjempe klimaendringene og presset av økt trafikk. Sikkerheten til Van Migenford og omegn er et direkte svar på dette,” sa minister Swine Rodwin i en uttalelse.

De Grenser til den nye parken Lig på toppen av den eksisterende S-r-Spitsbergen nasjonalpark, noe som gjør det enkelt for besøkende å se begge deler.

Del optimistiske nyheter fra Arktis med venner