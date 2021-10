Norge stenger sin siste kullgruve i 2023

Norge fortsetter det Energiendring. EN Tilkoblet (I Norge) Siden 29. september, offentlig selskap Store Norske Erklærte den siste gruven Kull Arktis vil stenge i september 2023 etter nesten 120 år. Denne kunngjøringen følger beslutningen fra Longerbian kommune om ikke å fornye kontrakten for drift av gruven. Når termokraftverket endelig blir drevet av diesel, er byen og selskapet forpliktet til å implementere en løsning basert på den Fornybar energi Innen to år etter at gruva stengte.

“Store Norske har vært et energiselskap i over 100 år. Vi spiller nå en klar rolle i omstillingen av energisystemene på Svalbard og Arktis,” sa selskapet. “Vår ambisjon er å skape nye arbeidsplasser i Longerbian innen fornybar energi.”

Denne beslutningen er en del av eksklusjonspolitikken Fossilt brensel Fra det norske suverene formuefondet. Er gitt mer enn 1.000 milliarder euroHan lovet også å ikke investere i oljeselskaper i mars 2019.

Arktis er det mest utsatte området for klimaendringer

Men den norske regjeringens beslutning betyr ikke slutten på utnyttelsen av fossilt brensel i Arktis. Ifølge NGO Gjenopprette midler, Nettopp fordi olje- og gassproduksjonen i regionen vil øke med 20% de neste fem årene Issmelting, Gir olje- og gasselskaper tilgang til tidligere ubrukte ressurser.

Imidlertid er den arktiske regionen en av de mest berørte av RGlobal oppvarming. Forskere mener området eksisterer Varm opp tre ganger raskere Enn resten av jorden mellom 1971 og 2019. I 2100 vil havnivået stige med 43 centimeter etter hvert som gjennomsnittstemperaturen stiger. Av 2 C, Eller til og med 84 centimeter når temperaturen når + 3 C. I møte med dette ringte forskere Umiddelbart forbud mot bruk av fossilt brensel.

Kullspørsmålet vil stå i sentrum for diskusjonene om COP26 i Glasgow i slutten av oktober. Kina har allerede annonsert Finansiering til kullkraftverk Utenfor grensene planlegger USA å doble den Klimafinansiering Utviklingsland må fremme sine klimaendringer.