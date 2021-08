Norge stopper siste fase med gjenåpning og avlyser festivaler

Store seremonier venter på å finne sted Norge Må vente en stund med å komme tilbake til den norske regjeringen Utsatt Den siste fasen av gjenåpningsprosessen tidligere denne uken. En gang til aprilRegjeringen innførte en fire-trinns prosess for å eliminere den Govit-19 Da de tre første trinnene i kontrollene var over, bestemte regjeringen seg for å suspendere den siste fasen ettersom antallet tilfeller forårsaket av den nye delta -varianten av viruset økte.

Dette resultatet har forårsaket slike festligheter Bergenfest, Ton of Rock, Aiya Festival, Tour of the Park, Over Oslo Å kansellere årets utgaver. Forhandlinger vil fortsette for å åpne igjen På slutten av måneden Med forventning om at landet vil åpne for fullt senere i år.

Som Juli, Sittefrie arrangementer kan holdes maksimalt 1500 Folk innendørs og 3.000 Folk utenfor. Arrangementer med seter kan imidlertid maksimeres 3.000 Folk innendørs og 7000 Utendørs. Alle hendelser bør dele deltakerne i kategorier 500 Mennesker med enestående evner 50%.

Norge har den laveste dødeligheten i Europa under Govt-19-epidemier på grunn av tidlige låser og restriksjoner. Mars 2020. De har registrert seg 80% Hos voksne som får den første dosen av vaksinen, mer enn halvparten (41%) Ifølge, fullt vaksinert Norsk Folkehelseinstitutt.

Bildekreditt: Oya Festival / Magazine