Norge støtter UNDP-avfallshåndteringsmodeller i Vietnam

17. juni 2021 undertegnet den norske ambassaden i Hanoi en avtale med FNs utviklingsprogram (UNDP) om å støtte et nytt prosjekt med tittelen “Scaling up of Integrated and Inclusive Waste Management Models by Empowering the Informal Sector and Promoting the Circular Economy” . Dette 3-årige prosjektet er å distribuere og teste inngrep, inkludert direkte støtte for uformelle avfallsarbeidere, en forvaltningsmodell i fiskerisektoren, og en økosystemtilnærming til verdikjeder gjennom etablering av et materialgjenvinningsanlegg, som vil bli pilotert i Quy Non, Binh-provinsen, hans religion.

Finansiert av Norges regjering med et tilskudd på 1,3 millioner dollar, demonstrerer dette prosjektet det sterke engasjementet og det omfattende samarbeidet mellom Norge og FNs utviklingsprogram for å adressere det voksende problemet med avfallshåndtering i Vietnam og akselerere overgangen til en inkluderende sirkulær økonomi. . Det er en videreføring av den første fasen av det vellykkede Norgesfinansierte prosjektet “Scaling up a Social Model for Household Waste Waste and Plastics Management”, med mål om å utvikle integrerte, grønne og rettferdige modeller for å bedre håndteringen av husholdningsavfall og plast i fem vietnamesiske (Quang) Ninh-steder, Binh Duong, Binh Thuan, Binh Dinh, Wada Nang).

Den norske ambassadøren i Vietnam, fru Great Lochen sa: “Vi er veldig fornøyde med suksessen med den første fasen av prosjektet, og fordi vi ser en utvidelse av prosjektet. Det er flott at flere lokalsamfunn og spesielt kvinner får involvert i det felles arbeidet med å takle plastavfall og bygge en sirkulær økonomi. Grønn utvinning etter pandemien. Norge er stolt av vårt partnerskap med FNs utviklingsprogram i Vietnam og regjeringen i Vietnam for å iverksette tiltak for å bekjempe plastavfall, bygge tilbake grønnere og la ingen være igjen. ”

3-årig prosjekt eller “Phase 2 Project” svarer på behovet for å utvide lokale avfallsinnsamlings- og gjenvinningssentre med respekt for miljømessige og sosiale standarder; Med involvering av den uformelle sektoren i avfallshenting og separasjon. Gjennom prosjektet vil samfunnets kapasitet til å håndtere avfall forbedres når det støttes av et effektivt muliggjørende miljø og vedtakelse av sirkulære økonomiprinsipper av kommuner og bedrifter.

Caitlin Wiesen, UNDP-representant i Vietnam, sa: “UNDP er stolt av vårt sterke partnerskap med regjeringen i Vietnam og Norges regjering for å akselerere sirkulær økonomi. Denne nye fasen av prosjektet vil styrke verdikjedene for avfall og plast i Quy Nhon ved å etablere et anlegg for materialgjenvinning, en avfallshåndteringsmodell i fiskerisektoren, og prøve en rekke tiltak for å forbedre levebrødet og inkludere avfallsarbeidere, spesielt kvinner. Basert på prosjektets etablering av Circular Economy-interessentplattformen i Vietnam, vil fase 2 fortsette å samle interessenter, pleie kunnskap om sirkulær økonomi og fremme utveksling og partnerskap i tråd med den reviderte loven om miljøvern 2020 og den nasjonale handlingsplanen. for forvaltning av marin plaststrø. Vi tror at ved å kombinere bærekraftige og inkluderende avfallshåndteringsmodeller, innovasjon og politiske råd, vil den nye fasen av prosjektet ytterligere akselerere oppnåelsen av et karbonfattig og sirkulært Vietnam. ”

Prosjektet består av to hovedresultater: det første målet er å implementere bærekraftige avfallshåndteringsmodeller som øker levebrødene til avfallsarbeidere (med fokus på uformelle arbeidskvinner), mens det andre tar sikte på å skalere opp bærekraftige og inkluderende avfallshåndteringsmodeller og intervensjoner. gjennom replikering. Støtte, kapasitetsutvikling og kunnskapsdeling.

Samlet sett vil prosjektet bidra til å oppnå bærekraftsmålene (SDG), for eksempel å forhindre forurensning av marin plast, ved å øke fiskerideltakelsen og bidra til liv under vann (mål 14) Redusere fattigdom (mål 1) ved å øke inntektene og levebrødsmulighetene for avfallsarbeidere; Fremme empowerment av kvinner, gjennom opplæring og tilgang til fornybare midler som bidrar til likestilling (SDG5), bidra til beskyttelse av miljøet, gjennom implementering av bærekraftige verdikjeder som reduserer mengden avfall som blir brent eller deponert, og fremme innsamling og gjenbruk av bidragende resirkulerbare materialer i bærekraftig forbruk og produksjon (SDG12) og bærekraftige byer og samfunn (SDG11).

Mer informasjon, kontakt Phan Huong Giang