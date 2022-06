Norge Sverige / Nations League / J2 / Sverige-Norge (1-2) / 5. juni 2022 / Deaktiverer SOFOOT.com

Sverige 1-2 Norge

Mål: Anthony Elanga (90e+2) For svensker // Earling Holland (20e MS, 69e) Til nordmennene

«Vikings sammenstøt» … høres ut som et mobilspill, ikke sant?

Takket være Hollands uunngåelige doble århundre, slo Norge Sverige denne søndagen, den første nasjonen som ikke vant siden 2005. I den første perioden, som var teknisk og noen ganger ikke så verst, var flertallet nordmenn. Underholdning. Raskt finner Eliunuci et sted i det svenske området, men snubler over Robin Olsen (4e) Bortsett fra å slikke Glaessens strikepost fra utenfor feltet, kan ikke lokalbefolkningen putte mye i munnen (12e) Nordmennene øker imidlertid presset, spesielt ettersom Sorlot går fra ett hjørne (16e), Deretter med Thorpe, som påla en straffe etter en liten mismatch av Kroft. Tilsynelatende er det ikke nødvendig å be for Holland, og det blir sterkere (0-1, 20e). Neste, gardinen. Ingenting før pause, bortsett fra feil.



Ved retur fra garderoben la Sverige hodet bakover og dominerte diskusjonen. Denne overlegenheten gjenspeiles raskt når Croft blir funnet i en fjern post og har tid til å bruke seg selv, men Meling vender tilbake til ekstremisme for å motarbeide sitt forsøk (52e) Laget til Alexander Isaac holder ballen uten å bruke ballen skikkelig, mens Norge nøyer seg med å forsvare og slå i kontra. Da en seksmålsspiller fra Nilen forlenget gjennom headingen mot Holland, utnyttet han Nilssons feil til å trenge inn i området og score et skudd fra høyre. (0-2, 69e). Hans attende mål, på nitten valg. Hvis den nye Manchester City-spissen hadde vunnet rett mot Olsen, kunne han ha scoret hat-trick (73).e) Anthony Elanga, lukket gapet med et fint krøllskudd (1-2, 90e+2), Tilsett litt krydder i tilleggstid uten å hindre nordmenn i å vinne. Med denne seieren blir Norge leder for sitt Nations League-lag.

Earlingplanting er ikke over …

Sverige (4-3-3): Olsen – Kraft, Milosevic, Nilsson, Augustinson – Codges (Karlstrom, 78e), Swanberg, Forsberg (Elanga, 66e) – Kluchevsky, Isaac (Kyogores, 66e), Clausen (Olson, 78e) Trener: Jane Anderson.

Norge (4-3-1-2): Nyland – Peterson (Hip-Olsen, 89e), Strandberg, Ostigard, Melling – Thorsby (Berg, 61e), Berge (Hajj, 89e), Degaard – Elyounoussi (Thorstwet, 75e) – Sorlot, Holland (King, 75e) Trener: Foreldede Solbagan.

