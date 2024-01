Norge Sverige Prediksjon – Euro Handball

Publisert 21.01.2024 11:30 Av Steven Occhipindi



Endret 23.01.2024

Det siste møtet i denne gruppe 2 i hovedrunden i Euro Handball! Norge og Sverige har avtale denne tirsdagen klokken 20.30. De to nordiske utvalgene opplevde tydeligvis ikke samme konkurranse. Norge var en av turneringens største skuffelser. Hun var aldri i god form i kampen om de fire siste. Norge har kun 2 seire mot Polen (32-21) og Nederland (35-32). Andre steder ble de slått av Færøyene (26-26), Slovenia (27-28), Portugal (32-37) og Danmark (23-29). Norge på 5. plass i gruppe 2 (av 6 land) vil ikke lenger kvalifisere seg for resten av turneringen. Det er helt motsatt for Sverige, som vil bygge opp selvtilliten før semifinalen begynner. Sverige har kun tapt mot Danmark siden starten av denne EM (28-27). De kommer garantert til å bli nummer 2 i denne gruppen. Når det er på tide å møte toppseedet i gruppe 1, vil de se etter en sjette seier på 7 kamper.