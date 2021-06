Norge tar grep om IHN-frykt – Fish Farmer Magazine

Oppdrettsanlegg i Norge har blitt varslet om spredning av en alvorlig ny virussykdom.

Norsk veterinærinstitutt har sagt at smittsom hematopoietisk nekrose (IHN) har blitt diagnostisert i Danmark og Finland, og at det er grunn til å frykte at den kan spre seg til Norge gjennom import av rogn, levende fisk og regnbueørret og andre sårbare organismer.

Den advarer: “Innføringen av IHN til Norge vil ha alvorlige implikasjoner for fiskehelsen og den norske havbruksnæringen.”

Så langt har IHN aldri spredt seg over grensen. Ettersom norske lakseoppdrett har blitt rammet av et utbrudd av smittsom lakseanemi (ISA) i år, er dette noe næringen kan klare seg uten.

Viruset som forårsaker IHN ble nylig oppdaget i en regnbueørret på to oppdrettsanlegg i Jylland, Danmark. I år har fisk som har IHN-symptomer i Danmark blitt eksportert til flere europeiske land, inkludert Østerrike, Tyskland, Nederland og Finland.

Veterinærbyrået sa: “Mottaksanlegg følges nå opp med testing og infeksjonssporing, med hittil bekreftet regnbueutbrudd som eksporteres til Alland, Finland. Her ble symptomene på sykdommen funnet å være kompatible med IHN. Mange danske fiskeanlegg er også IHN. Situasjonen bør derfor beskrives som forvirrende og alvorlig. ”

Hess Corset, en fiskehelseekspert ved instituttet, la til: ”Det er grunn til å frykte at sykdommen kan introduseres til Norge gjennom nye produkter av rå, levende fisk og regnbueørret og andre sårbare organismer. Det er derfor viktig for importørene å være klar over denne risikoen og være forsiktige med andre i å finne ut opprinnelsen. ”

Det kan også spres gjennom sportsfiskeaktiviteter, så selskapet anbefaler at alt fiskeutstyr skal desinfiseres før det flyttes fra ett sted til et annet.

IHN er en alvorlig sykdom forårsaket av et smittsomt hematopoietisk nekrose-virus som rammer laksefisk som regnbueørret, atlantisk laks, karpe og stillehavslaks, men også mange andre fiskearter, men det smitter ikke mennesker. De viktigste symptomene på IHNV-infeksjon er strekking av øynene og væsken inn i bukhulen på grunn av problemer med væskebalanse og blodstrøm. Interne symptomer kan omfatte mindre blødninger i organene og hevelse i nyrene. Det smitter vanligvis liten fisk, mens større fisk kan være bærere av viruset uten å vise tegn på sykdom.

Selskapet sier introduksjonen av IHN til Norge vil ha alvorlige konsekvenser for fiskerinæringen. Mattilsynet sa at enhver mistanke om IHN bør rapporteres umiddelbart, og man må være forsiktig med å forhindre smittespredning.