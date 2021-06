Norge tar toveisprosessen til de første offsonsonene – reNews

Norge har som mål å kunngjøre en auksjon for Sorlige Nordsjo 2 havsone i første kvartal neste år, men regjeringen vil vedta en annen prosess for tildeling av konsesjoner for Utsira Nord-området.

Olje- og energiminister Tina Bru (i bildet) sa i dag på Floating Wind 2021-konferansen i Norge at Sorlige Nordsjo 2 representerer muligheter for lønnsomme fastfondsprosjekter i norske farvann uten statsstøtte.

Han sa at to til tre prosjektområder i området vil bli tildelt basert på en totrinnsprosess.



Det første trinnet vil være kvalifiseringen, etterfulgt av auksjonen der de kvalifiserte selskapene / konsortiene vil delta, sa statsråden.

Bru la til at regjeringen må implementere en rekke elementer før prosessen kan begynne.

– Vi må vurdere de juridiske og andre effektene av hybridprosjektene. Og vi må etablere detaljerte vilkår for auksjonen, ”sa han.

Mange utviklere studerer hybridprosjekter, som kombinerer havvindmølleparker og sammenkoblinger, noe som vil ha innvirkning på landets elsystem, strømmer og priser, sa Bru.

Regjeringen vil gjøre en vurdering av ulike effekter og juridiske aspekter av hybridprosjektene, med sikte på å avklare virkningene og aspektene før tildeling av områder ved Sorlige Nordsjo 2.

Bru sa at fordi utfordringene er forskjellige for Utsira Nord-området, vil en annen tilnærming tas.

Hun sa: “Tatt i betraktning de nåværende kostnadene for flytende vindkraft, vil ethvert stort prosjekt i Utsira Nord kreve at statsstøtte er kommersielt levedyktig,” sa ministeren.

“Med dette i bakhodet tror vi ikke at auksjoner er den riktige tilnærmingen for dette området.

“Med teknologi som modnes raskt og kostnadene faller, er det vanskelig å forutsi hvilket støttenivå et 200 til 500 megawatt-prosjekt vil trenge.”

Tildelingene vil bli tildelt gjennom en “kvalitativbasert” lisensieringsprosess for minst tre prosjekter opp til 500 MW.

Bru sa at målet er å starte denne prosessen før utgangen av året.

“Når prosjektene har modnet nok, vil vi vurdere timingen og støttenivået for flytende vindprosjekter,” la han til.

Norge vil også sette i gang en prosess for å identifisere nye områder for vindkraftproduksjon til havs utenfor landets kyst, i tillegg til de to områdene som allerede er åpne for utvikling.

Prosessen vil bli ledet av Direktoratet for vannressurser og energi (NVE), som også vil omfatte konsekvensutredninger av områdene,

Bru sa at initiativet forventes å ta omtrent to år å fullføre, og la til at det “vil legge til rette for fremtidig aktivitet og gi forutsigbarhet for industrien.”

Han la til at for å sikre “nøytral og effektiv koordinering av offshore nettbrukere og gi klarhet til offshore vindkraftutviklere, er det behov for en offshore systemoperatør.”

Derfor vil regjeringen også begynne å arbeide med regulering for drift av offshore-systemet og utpeke Statnett som operatør i henhold til marinenergiloven for kabler og anlegg som ikke er regulert i petroleumsloven.

“Vi vil også evaluere og muligens foreslå nødvendige lovendringer og mer detaljerte regler for effektiv tilgang og bruk av offshore-nettverket,” sa han.

Regjeringen vil også opprette et forum for vindsamarbeid til havs for å styrke dialogen og redusere potensielle konflikter.

Forumet vil samle bransjeledere, offentlige myndigheter, forskningsmiljøet, bransjegrupper, havbrukere og andre relevante interessenter.