Norge: Tidligere KGB-offiser, båt- og vraklammelse

JegVil Rockner endelig veie ankeret? Den ultra-luksusbåten, ubevegelig i Arktis, eid av et russisk oligarki, en tidligere KGB-offiser, kan ha funnet noe av drivstoffet som nordmenn hadde nektet i flere uker som svar på krigen.

Skipet eksploderte i havnen i Norwich, en liten by i Nord-Norge. En annen stor båt hviler på bakdekket, med en omvendt baug, helikopterplattform og matryoshka-leker, hvis mørkegrå fotografi står i kontrast til fotografiet av lasteskipene som kom for å laste mineralene.

Men fremfor alt er det identiteten til eieren som gjør den av lokal interesse: båten på 68 meter, som skal huse andre leker (amfibiefartøy, jetski, undervannsroboter og snøscootere, gigantisk akebrett, engelsk pub). …), ifølge forskjellige spesialiserte nettsteder, eid av Vladimir Strazalkovsky.

Etter å ha blitt sjef for gruveselskapet Norilsk Nickel, var den velstående 67 år gamle forretningsmannen i kontakt med Vladimir Putin, som han jobbet med for KGB i St. Petersburg. Kalles Leningrad.

Hvis han ikke var på listen over russere som ble målrettet av europeiske sanksjoner etter invasjonen av Ukraina, ville det vært fryktelig å bli fortalt at han var nær Kreml-lederen.

Da Rockner skulle fylle bensin i Norwich 15. februar, var det ingen der som ønsket å selge drivstoffet hennes.

«La dem stille opp»

«Jeg har ingen sympati for oppførselen til russerne i Ukraina. Hvorfor skal vi hjelpe dem?», argumenterte Sven Holmland, direktør for en av de lokale leverandørene.

«La dem stille opp hjemme. Eller heve seilene,» sa han til NRK.

Ute av stand til å returnere til hjemmehavnen på Malta, har båten nå blitt beordret til å ligge i kai i fem uker.

Der var han vitne til NATO-krigsskip som deltok i en større militær manøver kalt Gold Response 2022, som for tiden foregår i Norge. Denne uken delte også skipet til det russiske oligarkiet sin pongtong med det italienske hangarskipet Giuseppe Garibaldi.

Kapteinen på båten, den tidligere Royal Marine, mistet den britiske freden.

I et notat spilt inn i havnen sa Rob Lancaster at han var «veldig skuffet over dobbeltmoralen» til de norske vertene som gikk med på å skaffe russiske slepebåter, men ikke båten han bestilte, ledet utelukkende av et vestlig mannskap. Han sier han ikke kjenner eieren.

I følge Superyacht-fansiden ble Ragnar solgt i 2021 for 0,5 69,5 millioner. Men det var ingen tegn til at den skiftet hender.

Tirsdagsutstyr?

Saken gjør norske tjenestemenn til sjenanse som har knyttet seg til alle sanksjonene EU (EU) har innført, men som generelt sett er motvillige til å irritere sin mektige nabo, Russland.

Det er ikke snakk om å beslaglegge båten slik Frankrike og Italia gjorde, fordi Mr. Strasalkovsky var ikke blant de tillatte.

Siden den norske fiskeriminister Bijorner Schajaran ikke eksplisitt ville oppfordre leverandørene til å endre standpunkt, sendte den signaler i denne retningen.

– Vi kan alle være enige om at det beste i dag er at båten fortsetter sin vei, sier han til NRK.

Ifølge kjeden har en leverandør endelig sagt ja til å selge 300.000 liter diesel, noe som gjør at utstyret kan avgå tirsdag.

Ved Norwich Harbor ventet faktisk en tankbil i nærheten av Rockner, og AFP bemerket at et mannskap på 16 var i full produksjon.

Men tungene er ikke avslappet.

Bare en brite som har ledende stillinger samtykker i å svare på noen spørsmål logisk.

Avgår den på tirsdag? Ikke med det første. Hvorfor? Problemer med å fylle drivstoff uklar. Finner ikke mer.

«Hele denne situasjonen er absurd,» sier han.

22/03/2022 18:56:41 – Norwich (Norge) (AFP) – © 2022 AFP