Norge tilbyr PSO-ruter til Wider, DAT

Alaska Airlines forutsier rask eVTOL-implementering – administrerende direktør

06.04.2021 – 14:27 UTC

Alaska Airlines (AS, Seattle Tacoma Internal) spår at elektrisk vertikal start-landing (EVDOL) -fly vil bli et viktig mål for kommersiell luftfart i løpet av det neste tiåret. Sagt under konferansen. 2021 vert arrangert av US Chamber of Commerce.

“Vi ser nøye på dette, og det er mange selskaper som jobber med denne teknologien akkurat nå. Jeg tror det kommer til å komme mye raskere i løpet av det neste tiåret enn du tror. Sannsynligvis i det neste tiåret, skal vi å se på noe basert på forskningen vi gjorde, “sa Miniguci, som godtok sitt innlegg 31. mars.

Han skisserte at elektriske fly er de viktigste teknologidrevne målene for reduksjon av utslipp. Imidlertid er ingen detaljer om Alaska Airlines potensielle bruk av EVDOLs eller samarbeid med noen operatør med dets operatør blitt avslørt.

Blant flyselskapene som har investert i EVDOL-oppstart og / eller midlertidig lovet å kjøpe slike fly, er Jet Blue Airways (Jabi Aviation) og United Airlines (Archer …