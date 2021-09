Norge tildeler tilskudd til offshore vindkraft og ammoniakkforsyning til skip

Nærings- og industriminister Isleen Nybo diskuterer havnettet på Equinor i Stavanger. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA) Lagt ut 3. september 2021 20:34 av

Den norske regjeringen har kunngjort en rekke nye finansielle tilskudd med fokus på utvikling av grønne energisektorer designet for å støtte ny teknologi og bygge Norges lederskap i nye forretningsmuligheter. Prisene, kunngjort av klima- og miljøministeren og handels- og industriministeren, tilbys gjennom Norwegian Green Platform Initiative, et program på 115 millioner dollar mellom 2020 og 2022 designet for å katalysere større og raskere investeringer fra selskaper i bærekraftige grønne løsninger og produkter.

De to prisene som ble kunngjort denne uken, fokuserer på utvikling av vindkraftsektoren til havs og infrastrukturen som trengs for å utvikle ammoniakkfart. Hvert av disse to prosjektene vil motta omtrent $ 10 millioner for å utvikle programvaren.

Svenong Rottivaten, Norges klima- og miljøminister, sier: “Den norske regjeringen opprettet Green Platform Initiative -programmet for å hjelpe til med å utnytte akkurat denne typen innovative prosjekter.

Ocean Grid -prosjektet er fokusert på å utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger for å muliggjøre offshore vindvekst på norsk sokkel. Det vil fokusere på måten strøm fra faste og flytende bunnvindturbiner er koblet til det elektriske nettet. Blant innsatsen som skal utvikles er nye kabeldesign, undersjøisk teknologi og flytende koblingsstasjoner samt forskning for å støtte utviklingen av større havvindparker. De vil også utforske design og regelverk knyttet til utvikling og drift av et offshorenettverk for å koble sammen store havvindparker.

Dette prosjektet vil utvikle teknologien og løsningene som er nødvendige for å lykkes med havvind. – Det vil legge grunnlaget for lønnsom havvindutvikling i Norge og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne arbeidsplasser, sier John Olaf Tandy, sjefforsker ved SINTEF.

SINTEF vil lede forskningen med Equinor som utvikler av havvindmølleparker, forsyningsindustrien og energiselskaper som deltar. Gruppen har forpliktet seg til å samle inn nesten 15 millioner dollar til prosjektet, som vil finne sted i løpet av de neste tre årene.

Azane Fuel Solutions -konsept for tanking av skip med ammoniakk

Det andre prisvinnende prosjektet fokuserer på å bygge verdens første grønne ammoniakkstasjon. Ledet av Azane Fuel Solutions.

“Vi jobber med å fjerne det berømte kylling-og-egg-dilemmaet med det nye drivstoffet,” sa Andre Resholm, administrerende direktør i Amon Maritime og styreleder i Azane Fuel Solutions. Ammoniak har allerede et globalt terminalnettverk. Nå skal vi begynne å bygge tanknettverket. ”

Prosjektpartnere inkluderer hele verdikjeden av ammoniakk som marint drivstoff, og vil utvikle og demonstrere ammoniakkdrivstoffnettverk for skip. Målet deres er å fjerne eksisterende barrierer for bruk av ammoniakkdrivstoff. De utvikler løsninger som vil kunne motta drivstoff fra skip, lastebiler og lektere, i kjøle- eller trykktilstander, og optimaliseres for ammoniakkdrevne fartøy. Prosjektet inkluderer både landbaserte og flytende løsninger.

Miriam Weinberg, finansdirektør i ECONNECT Energy og en av prosjektdeltakerne, spår at det første grønne ammoniakkanlegget vil være en viktig mulighet for internasjonal adopsjon av ammoniakkdrivstoff.