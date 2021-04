Norge topper igjen Pressefrihetsindeksen

Norge og andre nordiske land nyter den høyeste pressefriheten i verden, viser en studie fra Reporters Without Borders, en internasjonal vakthundgruppe. Den årlige rangeringen på 180 land, med 73 prosent, fant at den uavhengige pressen var helt eller delvis blokkert.

Journalister uten grenser rapporterer at Norge har toppet listen for femte år på rad, til tross for medieoppslag om at det mangler tilgang til myndighetsinformasjon om koronaepidemien. Med Finland, Sverige og Danmark på de neste tre stedene, sa undersøkelsen: “2021-koden beviser suksessen med denne nordiske tilnærmingen til å opprettholde pressefrihet.”

I den motsatte enden av indeksen sirkler Kina basen, noe som indikerer at lederne for verdens nest største økonomi ikke vil tillate den minste pressefrihet. Kina henger bare etter Turkmenistan, Nord-Korea og Eritrea.

Ifølge reportere uten grenser har koronaepidemien blitt brukt av mange regjeringer som avskrekkende tilgang til media til informasjonskilder og rapportering i felten.

Denne tabellen, som publiseres årlig, sporer mange indikatorer på mediefrihet, for eksempel politisk pluralisme, mediefrihet, lovgivningsstruktur, gjennomsiktighet og kvaliteten på infrastrukturen som støtter informasjonsinnsamling og nyhetsproduksjon. Kvaliteten på bladet er ikke i kriteriene.

Selv om Nord-Europa presterte mye bedre i årets undersøkelse, er det bekymringsfulle trender. Tyskland gled til 13. plass to steder etter flere angrep på journalister fra ekstremister og konspirasjonsteoretikere under kamp mot koronakontroller. USA gled til 44. plass på ett sted på grunn av registrerte angrep på journalister og mange arrestasjoner.

newsinenglish.no ansatte