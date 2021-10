Sportsdataleverandøren Graysnote spår at Norge vil gå forbi Russland og Tyskland på rangeringen for de olympiske vinterlekene i Beijing 2022 (4.-20. februar). Med skiskytterstjerner som Norge og Johannes Thingnes Poe, og langrenn som Therese Johak, analyserte Gracenote resultatene fra store konkurranser i de kontroversielle divisjonene i OL-programmet, og regnet ut at han kunne samle 44 medaljer, inkludert 20 gull. Fra 2018.

Norge dominerte medaljetellingen for første gang med 39 medaljer i historien til vinter-OL 2018 i Pyongyang. Graysnots spådommer er at Russland vil bli henvist til navnet til den russiske olympiske komité på grunn av restriksjoner pålagt dannelsen av et organisert dopingsystem, med en andreplass (38 medaljer inkludert 14 gull), 27 (inkludert 11 i gull), USA (24, inkludert 7 i gull) og Nederland (21, inkludert 12 i gull).

Frankrike rangerer på 9. plass i spådommene med 18 medaljer (4 i gull, 4 i sølv og 10 i bronse), en rekord ved vinterlekene, mens de vant 15 medaljer i 2014 og 2018. Endelig kan Kina sikte på seks medaljer foran sitt eget publikum, hvorav fire er gull, i stedet for seirene i vinter-OL, i stedet for seirene i sommerlekene.