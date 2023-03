Norge: Tre personer, inkludert en utenlandsk turist, ble drept i et snøskred

DTre personer, inkludert en utenlandsk turist, ble drept i et snøskred i Nord-Norge fredag, opplyser lokalt politi.

Fem medlemmer av en gruppe utenlandske turister ble tatt i et snøskred nær Kavringdinden, en topp nord i landet, og «en døde», sa Troms-politiets Morten Pettersen under en pressekonferanse sammen med to andre. Reinoia døde kort tid senere da et nytt snøskred feide et hus og en låve i sjøen på øya.

«Fem personer av utenlandsk opprinnelse besøkte området for turisme. Vi kan bekrefte at én person er død, sa Peterson.

To andre i gruppen ble skadet, sa han.