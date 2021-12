Norge uten Ostberg i Beijing

Norge ville klare seg uten en av sine ledere i Beijing. Norsk Skyforbund har i en pressemelding formalisert Ingild Fluxstad Ostbergs pakke for langrennsarrangementer. Olympisk lagsprintmester ved vinterlekene i Sotsji 2014 med legenden Marid Bjர்கrgen, som deretter ble kronet på den norske stafetten i Pyongyang fire år senere, og rettferdiggjorde avgjørelsen hans på grunn av helseproblemer til innfødte Geovic. “Oppfølgingen som er planlagt etter de første rennene viser at helsen hans ikke støtter løpsprogrammet,” sa Norman langrennslagslege Oystein Anderson. På femteplass i den generelle kategorien av verdenscupen for sesongen 2019-2020, måtte Ingvild Flugstad Oestberg droppe allerede forrige sesong av helsemessige årsaker.

Ostberg: “Drømmene er knust”

Da han ble nummer åtte på 10 km fristil i Davos, fikk han lov til å skinne med landslaget sitt under en stafett arrangert i Ruga under åpningsrunden. “Jeg jobbet hardt, gjorde det jeg kunne, jeg følte meg bedre, og jeg nøt at jeg kom tilbake på ski,” sa Ingvild Flugstad Oestberg i en uttalelse fra foreningen. Drømmer ble knust, men jeg kunne bare se fremover. «Det er ikke gitt noen detaljer om datoen for hans retur til lekene.» Invild må ta en lang pause igjen.