Matthew Warnier



To ganger olympisk mester norske Ingrid Fluxstad Ostberg har denne søndagen bekreftet at han vil forlate lokalet for neste februars vinter-OL i Beijing av medisinske årsaker.

Norge ville klare seg uten en av sine ledere i Beijing. Gjennom en pressemelding formaliserte Norsk Skyforbund Ingvild Flugstad Oestberg Cross-Country Sky Pass. Sotsji ble kronet på den norske stafetten i Pyongyang fire år etter å ha blitt olympisk lagsprintmester sammen med legenden Marit Bjorgen ved de olympiske vinterlekene 2014, med Geovic begrunnet avgjørelsen på grunn av helseproblemer. ” Planlagt oppfølging etter de første løpene viser at helsen ikke støtter opp under løpsprogrammet «Den norske langrennslagslegen Oystein Anderson sa i en uttalelse: Ingvild Flugstad Oestberg måtte allerede forrige sesong droppe av helsemessige årsaker.. Ostberg: “Drømmene er knust” Da han ble nummer åtte på 10 km fristil i Davos, fikk han lov til å skinne med landslaget sitt under en stafett arrangert i Ruga under åpningsrunden. ” Jeg jobbet hardt, prøvde så godt jeg kunne, følte meg bra og likte å komme tilbake på ski, overlot Ingville Fluckstad til Ostberg i sin forbundspressemelding. Drømmer ble knust, men jeg kunne bare se fremover. “Ingen detaljer ble gitt om returdatoen for kampen.”ngvild må ta en lang pause igjen, dessverre kommer OL for tidlig.t, sa Oystein Anderson. Nordmannen, som ga alt for å gjenoppta konkurransen om de planlagte OL-arrangementene på Zhangjiakou-området, ga opp en skikkelig hjertesorg.