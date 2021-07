Norge utsetter den endelige gjenåpningsfasen for å forhindre videre spredning av delta-varianten

Norske myndigheter har besluttet å forlenge den tredje gjenåpningsfasen til slutten av juli eller begynnelsen av august, og dermed vil det fjerde og siste gjenåpningstrinnet bli utsatt på grunn av usikkerheten knyttet til Delta-varianten av coronavirus og tilførsel av vaksiner og utplassering. land, rapporterer SchengenVisaInfo.com.

I følge en pressemelding fra regjeringen fra og med torsdag 8. juli, er utenlandske idrettsutøvere, som indikert på følgende liste, unntatt fra karantene:

Olympiske kvalifiseringskamper for menn, 26-29. august

Sykkelrittene: Ladies Tour of Norway i Viken, Tour of Norway i Rogaland og Arctic Race of Norway i Troms og Finnmark. Dette er store, veletablerte internasjonale arrangementer i Norge, som alle finner sted i august.

Champions League og E-cup i håndball for kvinner og menn i august

Kvalifisering til UEFA Champions League og UEFA Conference League i herre- og kvinnefotball

De som må selvkarantene bør bosette seg på et passende bosted og unngå nærkontakt ved å bo i et privat rom, bruke et privat bad og kjøkken.

Som tidligere rapportert av SchengenVisaInfo.com, har landet fjernet karantene for 23 europeiske land som har rapportert lave priser på Coronavirus-infeksjon i det siste. Han kunngjorde også at anbefalingen om å reise mot EU / EØS, Storbritannia og andre tredjestater ikke lenger vil gjelde.

Samtidig vil antall offentlige hendelser som folk som er vaksinert og gjenopprettet fra viruset vil kunne delta, øke.

Statsminister Erna Solberg bemerket at det er en risiko for at den fjerde infeksjonsbølgen vil påvirke den uvaksinerte befolkningen, hvorav mange har fått en eller ingen vaksine.

– Helsedirektoratet og FHI anbefaler at vi ikke går videre til trinn 4 nå. Vi støtter dette. Overgangen til neste trinn kan ikke skje før slutten av juli eller begynnelsen av august. “ Sa Solberg.

Han nevnte også at fjerde trinn i gjenåpningen avhenger av infeksjonssituasjonen, kapasiteten til helsetjenestene og utplasseringen av vaksinasjon.

“Regjeringen innførte en stor lettelse i trinn 3 som startet 18. juni. Vi reiser mer og møtes mer nå, og vi må følge konsekvensene av det før vi åpner mer. Utbredelsen av delta-varianten i andre land er bekymringsfull ”. Ministeren for helse- og omsorgstjenester, sa Bent Høie.

Som den tredje utvidede gjenåpningsfasen indikerer, vil sertifiserte og prøvesikre utendørsarrangementer øke fra 5000 til 7000 hvis folk er delt inn i årskull. De som er beskyttet er ikke pålagt å holde seg borte fra mennesker i samme gruppe.

For innendørsarrangementer med faste seter er kapasitetsgrensen økt til 3000 personer og en kapasitet på 50 prosent. For utendørsaktiviteter kan maksimalt antall deltakere nå 7000 personer.

Selv om det var forventet at skoler og barnehager flyttet til det grønne nivået, noe som indikerer at det ikke er noen separate inndelinger i årskull, er institusjonen fortsatt på gult nivå.