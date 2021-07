Norge utsetter gjenåpning for å forhindre at Delta-variasjon sprer seg

I motsetning til tidsplanen er ikke Norge åpent for deg. Norske myndigheter har besluttet å gjenåpne den tredje fasen til slutten av juli eller begynnelsen av august av frykt for en fjerde bølge på grunn av delta-varianten av koronavirus.

Han bemerket dette og sa den norske statsministeren Erna Solberg at det er en risiko for en fjerde infeksjonsbølge i et område der delta-varianten ikke er anerkjent i befolkningen, blant de som bare fikk en dose eller var i sårbare grupper.

Norge rapporterte det laveste antallet epidemier i Europa siden utbruddet tidlig i fjor; På grunn av den nye varianten av viruset blir det nå registrert på sykehuset.

Helseministeren sa at situasjonen i Norge var ustabil ettersom infeksjonsraten hadde økt de siste ukene. Han sa at de var bekymret for konsekvensene hvis folk begynte å reise i påskeferien og møtte andre.



I følge Norsk institutt for folkehelse har nesten 37 prosent av Norges voksne befolkning blitt fullvaksinert, mens mer enn 65 prosent har fått den eneste Govt-vaksinen.

I følge rapporten skal alle som kommer tilbake fra ferie i utlandet, isoleres i 10 dager på et bestemt hotell, noe som vil være strengere enn den gjeldende regelen. Dette lar deg forlate det isolerte anlegget etter tre dager hvis du tester negativt i løpet av ferien.



Helseministeren sa at nordmenn holder en avstand på 2 meter til alle som ikke bor i sitt eget hjem og ikke bør ha mer enn to gjester i huset.