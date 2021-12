Norge utsetter sin totale gjenåpning på grunn av deltavariasjon

Norge har utsatt fjerningen av nesten alle helserestriksjoner til nesten slutten av juli, begynnelsen av august, som svar på en potensiell flodbølge knyttet til deltavariasjonen. Imidlertid er epidemien i landet under kontroll.

Norge har utsatt til nesten slutten av juli, «begynnelsen av august», denne mandagen med å oppheve helserestriksjonene nesten fullstendig for å beskytte seg mot en fjerde bølge av Kovit-19-epidemi på grunn av deltavariasjon.

– Veksten er fortsatt positiv, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.

“Risikoen for å gjenåpne for raskt er at deltavarianten kan skape en fjerde bølge i den uvaksinerte befolkningen, menneskene som bare fikk en enkelt dose og immunforsvaret i de svakere sårbare gruppene,” forklarte han.

Bremse veksten av deltavariasjonen

Norge, Govt-19-epidemien er stort sett under kontroll, og begynner å fjerne sin tredje fase av restriksjoner 18. juni, hvorav fire er det, og i teorien kan en semi-standardisering være involvert umiddelbart i sluttfasen.

Men ifølge Erna Solberg har regjeringen valgt å bruke mer tid på å takle spredningen av den spesielt smittsomme deltavarianten som kan dominere landet «innen uker».

“Det er viktig å bremse denne veksten,” sa regjeringssjefen. Omtrent 63,6 % av voksne i Norge har fått den første dosen av minstedosen av vaksinen.

47,32 nye tilfeller per 100 000 innbyggere

Med en befolkning på 5,4 millioner bruker Skandinavia kun ambassadør-RNA-vaksiner (Pfizer / BioNTech og Moderna) i sitt vaksinasjonsprogram.

Han droppet Astrogeneca-vaksinen og reserverte Johnson & Johnson-vaksinen kun for frivillige (i visse tilfeller) på grunn av de sjeldne, men alvorlige bivirkningene som disse vaksinene kan forårsake.

I følge European Center for Disease Control and Prevention (ECDC), 47,32 nye tilfeller per 100 000 innbyggere de siste 15 dagene i Norge, den laveste dødeligheten.