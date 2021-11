Norge: “Uvanlig” meteoritt lyser opp himmelen

BPå dette tidspunktet er det ennå ikke klart om dette faktisk er en meteoritt. Fakta fant sted fra lørdag kveld 24. juli til søndag 25. juli. Innbyggere i Oslo, Norge, sier de så en «uvanlig stor» ildkule fly over himmelen i flere sekunder. BBC.

På den norske nettverkssiden Meteorer – Den Norsk meteorregn -, Oslo-boer Bjørn Weim vitnet etter å ha vært vitne til denne fantastiske opplevelsen: «Jeg så meteoritten og trodde det var en rakett. Jeg hørte en hvesende lyd og den hadde mange farger. “

Takvinduet lyste i 5 sekunder

Mange, som han, sier at de så himmelen plutselig brenne klokken ett om morgenen. De Begivenhet Den ville ha opplyst himmelen i Sør-Skandinavia, og sendt ut det kraftigste lyset som noen gang er sett øst i landet. Norsk meteornerrverks nettside sier at ildkulen er synlig i omtrent fem sekunder.

Les mer22. august 1888, dagen da en meteoritt drepte en mann

Fjellklatrere blir bedt om å være på vakt

På vegne av det lokale politiet siterte BBC politiet på at de hadde mottatt flere nødanrop etter at brannen brøt ut. Mediene forsikrer imidlertid at det ikke er meldt om skader eller skader.

Som husket Geo, A Meteor Er “det lysende fenomenet som oppstår som et resultat av et fall i jordens atmosfære av et fast legeme som kommer fra verdensrommet”. Informasjonssiden indikerer at vi kun kan bruke ordet meteoritt når bergarten ikke er fullstendig deformert.

Ifølge den første videoanalysen fortsetter BBC at på nivå med Finimarcas store skog kan bitene ha truffet jorden. Den ligger 60 kilometer vest for Oslo. På stedet ble et team av eksperter på problemet mobilisert.

Les merStor frykt for meteoritter

Når det gjelder turentusiaster, anbefales de på det sterkeste å krysse veien og fokusere på steinene som virker uvanlige for dem. Dersom en klatrer ønsker å finne en av dem, bør han kontakte Naturhistorisk museum eller Norsk nettverk. Meteorer.