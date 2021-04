Norge vaksinerer pingviner, isolasjon er nesten over, verdensnyheter

De har levd under alvorlige fengselsforhold i flere måneder, men snart vil et andre skudd av en livreddende vaksine tillate dem å gå ut og gå tilbake til sitt normale liv.

Selv om dette kan virke som en kjent historie, innebærer deres normale liv i dette tilfellet å gli på magen, flyte på isete vann og fiske i munnen.

27 Gentoo-pingviner i Norges bergensfiske har strukket en tjære på pennen sin siden begynnelsen av desember, da landets mest smittsomme fugleinfluensautbrudd H5N8 ble oppdaget.

– På grunn av dette har Food Health Authority innført en portforbud: alle fugler i fangenskap må holdes under taket, sa fiskeridirektør Aslak Sverdub til AFP torsdag.

Men med fremveksten av fugleinfluensavaksinenivåer kommer resultatene til syne.

Den eldste og mest skjøre var det første skuddet på onsdag, etterfulgt av den yngste pingvinen på torsdag, sa Fisheries.

Nylig kalt “Erna” i vaksinen, var statsminister Erna Solberg, som en gang fikk en sommerjobb på fiskeriet, et turistmål i den vestlige byen hvor han ble født.

Når den andre vaksinedosen er gitt innen en måned, kan fuglene se himmelen igjen.

“Det faktum at pingviner nå er vaksinert er et rent tilfeldighet at den er helt uavhengig av koronaviruset, men det viser at vaksiner er viktige, og enda mer i dag,” sa Sverdorp.

I naturen lever gentianpingviner i Antarktis, på den andre siden av jorden.

Ingen i bergensfisket får influensa, og mens sykdommen er ødeleggende for fugler, er den sjelden å spre seg til mennesker.