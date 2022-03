Mathieu WARNIER, Media365, ble utgitt søndag 13. mars 2022 klokken 13:55.

Under sesongens siste mixed stafett kunne brødrene Poe og Martே Olsp்பு komponere norsk musikk uten Royceland. Sverige og Frankrike fullfører etappen.

Selv uten hodetelefonene deres er Norge fortsatt formidabelt. Martே Olsp்பு deltar i Royceland Single Mixed Stafett og Bo-brødrene reiste ikke til Otteba, det norske laget var ukomplisert under den siste mixed stafetten denne sesongen. Til tross for at han hadde tre påfugler, begynte Syward Guterre Bacon å trene raskt dagen etter hans første stint i verdenscupen. Wetley Sjusted Christiansen gikk mer enn 18 sekunder foran Frankrike, Sverige og Østerrike, spesielt etter Quentin Fillan Milet, som startet veldig sterkt og kunne komme tilbake innen ti sekunder. 1900 meter løp. Lederne for denne mixed-stafetten ble nøytralisert under lie-skuddet, men i andre runde på 2500m ble Martin Ponziluma slått ned av Quentin Philone Milette.

Fillon Maillet ga alt

Den sammenlagte verdenscupvinneren kunne ikke returnere til Vetle Sjaastad Christiansen. Sistnevnte tapte imidlertid litt terreng på slutten av det stående skuddet, og forsinket ham da «QFM» signerte en klar runde av sin posisjon ved et valg. Men på grunn av dårlig sikt i beina tapte Hobbs tid på sin siste runde, med Klose Chevalier 20 sekunder bak og noen sekunder foran Drill Eckoff og Lynn Pearson. Da Sverige opprettet forbindelsen på himmelen, overga Solo Chevalier seg til målene med to Picassoer, og tvang dem til å starte på nytt på tredjeplass med en forsinkelse på 25 sekunder. Uten avbrudd i det stående skuddet, gjenopprettet Hobbs motstanderne en stund, men bøyde seg under siste spinn, med en forsinkelse på rundt femti sekunder da Justin sendte balltre til Prizas-Poochet.

Braisaz-Bouchet mistet andreplassen

Tidligere har Ingrid-landemerket Tantrovolt ikke gledet galleriet for Norge. Etter å ha tatt ti sekunder fra Elvira Oberk på banen tok hun seieren i egne hender ved hjelp av to svenske hakker. Sverige, i mellomtiden, så returen til Justin Prizas-Bouset på kanonkulen, som tok det siste skuddet på andreplass. Men om Ingrid-landmerket ikke ga etter for det siste stående skuddet som Tantrovolt Elvira Oberk, gjorde Hobbs en rekke feil. Sjette Picax for det franske laget som fordømmer tredjeplassen. Norge, til tross for at det var et omstrukturert lag, var 22 sekunder foran Sverige og nesten 35 sekunder foran Les Blues, nær Crystal Globe-seieren i den blandede serieløpene. Neste dag viste blues for Big Crystal Globe, presentert av Quentin Fillon Maillet, en god ytelse totalt sett, men beholdt den bitre smaken fra andreplassen bommet i det siste skuddet.

Skiskyting – World Cup / OTEPÄÄ Mixed Stafett

Endelig rangering – søndag 13. mars 2022

1- Norge (Bacon / Christiansen / Eckhoff / Tandrevolt) på 1h19’39»3 (0 strafferunder + 7 bilder)

2- Sverige (Nelin / Ponsiluoma / Persson / E.Oeberg) 22»5 (0 + 8)

3- 34»6 (0 + 6) i Frankrike (Desthieux / Fillon Maillet / Chevalier / Braisaz-Bouchet)

4- Tyskland (Reese / Doll / Voigt / Herman) 1’53»7 (0 + 6)

5- Tsjekkia (Krcmar / Stvrtecky / Davidova / Jislova) 2’34»6 (0 + 8)

…