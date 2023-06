Norge var desperat etter å utnytte mineralene som lå nedgravd i havbunnen

Til våren foreslår den norske regjeringen for Stortinget å stemme for å starte en letefase med sikte på å utvinne mineraler og sjeldne jordarter begravd under havet rundt Svalbard-øygruppen ved Grønland. «Han tror disse mineralene vil være kritiske for dagens klimaendringer fordi de trengs til så mange ting, fra solcellepaneler til batterier.» For elbiler, Allmennkringkastingsnettstedet forklarer NRK.

I dette kongeriket med 5,4 millioner mennesker ser noen det som en betydelig ny manna, som sannsynligvis vil lykkes hvis olje og gass til havs blir oppbrukt eller forlatt av miljømessige årsaker.

Ifølge foreløpige anslag fra forskere fra Teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) i Trondheim er den estimerte verdien av forekomstene – kun i fond nær Svalbard (Fjern nord) øygruppen – om lag 1.000 milliarder kroner, d.v.s. 92 milliarder euro Hevet daglig Pinposton I 2020. Beløp hentet fra lokalavisa.

Store mengder edle mineraler

For å få en klar ide om størrelsen