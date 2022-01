Norge, våre flammers argeste fiende

Vårt kvinnelandslag er allerede ved et kritisk tidspunkt på veien mot VM i 2023. I denne kvalifiseringsrunden introduserer vi Norge, den argeste rivalen til Flames.

Dette er sammenstøtet i gruppe F i 2023-kvalifiseringen for verdensmesterskapet for kvinner. Denne tirsdagen møter Red Flames Norge i Oslo. I kveld har jentene våre mulighet til å lede laget alene dersom landslaget vinner. Bare på papiret er det nordmenn som er favoritter. I likhet med vårt landslag gikk Norge 0-0 mot Polen etter sine seire over Armenia og Kosovo.

For tiden rangert som 12. i FIFA (syv plasser høyere enn Belgia, 19.), gresshopper Vårt kvinnelandslag har et erfaringsnivå uten sidestykke. Norge satte rekord ved å vinne verdensmesterskapet i 1995, to EM (1987 og 1993) og en gullmedalje ved OL i 2000.

I noen år nå, hvis det skandinaviske landet hadde falt i lagoppstillingen, ville nordmennene gitt et godt løp under VM 2019: De ble slått ut av England i kvartfinalen.

Hvis det virkelig er et element, er det kvinner i detIves Chernells Vær forsiktig, det er angriperen Caroline Graham Hansen. Siden 26-årsdagen hans har han blitt ansett som en angriper og fanebærer gresshopper. Han scoret 41 mål og var en av de 10 beste målscorerne for landslaget.

Forrige sesong vant FC Barcelona alt med cup-mesterskap-Champions League-diskanten. Graham Hansons rekord er også interessant: i tillegg til Champions League og hans to spanske mesterskapstitler, har han vunnet det tyske mesterskapet tre ganger og europacupen fem ganger med Wolfsburg. ‘Tyskland.

Siden starten av kvalifiseringsrundene har spilleren scoret tre mål (alle tre i 10-0-seieren over Armenia). Nordmannen vil være ivrig etter å heve sine figurer mot våre røde flammer denne tirsdagen.