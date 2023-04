Norge varsler utvisning av 15 russiske «etterretningsagenter».

jeg erNorge kunngjorde torsdag at de utviser 15 ansatte ved den russiske ambassaden i Oslo, som de anser som «etterretningsagenter».

– Disse 15 etterretningsoffiserene er erklært persona non grata fordi de utfører aktiviteter i strid med deres diplomatiske status, sa Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse.

– Dette er et viktig skritt for å redusere og redusere nivået på russisk spionasjevirksomhet i Norge, la han til.

Departementet bemerket at 15 russere, for tiden i Norge under diplomatisk beskyttelse, må forlate norsk territorium «snart».